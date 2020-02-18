學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜。台中有一考區的考生在考數學科時，在手上以原子筆抄錄答案，監試人員當場告知考生違規，該生回應「你們又沒有講」。最後決議扣減該節成績一級分，並將於下學年度起增列於監試人員工作手冊中。

今年大學學測，台中有一考區發生考生在答案卡/試題本之外之處抄錄答案（手上），因以原子筆書寫，未當場塗銷。

考區建議扣減該節成績全部成績，考試服務處則建議，本案抄錄處為手心，扣減該節成績一級分。大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜，經投票表決後，決定扣一級分。並將於下學年度「監試人員工作手冊」增列與本案相關處理的說明內容。