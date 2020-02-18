學測同名同姓坐錯位烏龍 確定被扣二級分

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聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜。記者馮靖惠/攝影
大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜。記者馮靖惠/攝影

今年大學學測新北考區有考生在考「國寫」時被監視人員發現將胸背包背在身上，但由於並未使用背包，大考中心考試委員會今天審議後決議不予扣分。另外在英文科考試時，台北一考區兩名「同名同姓」的考生，在同一試場互相坐錯座位應試，經表決後決定扣減該節成績二級分。

今年大學學測考國寫時，在新北二考區，考試12點50分開始，下午1點9分時，監視人員發現考生將胸背包背在身上，未使用，經指示放置於臨時置物區。考區建議依「入場及作答前事項」第八條第三項，扣減該節成績二級分；考試服務處則建議，此物品非屬試場規則所明訂的不可攜帶入座的物品，建議不予處理。

清大教務長戴念華表示，監試人員發現太晚，但以此案為例，大家可能會對於考生在背包裡是否藏有可疑物品有疑慮。

台師大教務長陳昭珍則說，因為相關規定沒有明定考生不能將胸背包背在身上，建議未來應把相關條例明定得更清楚。經過兩次表決，最後委員會決議不扣分。

另外，英文考科考試時，台北一考區監試人員於考試開始鈴響後對考生身分進行查驗，依考生名冊逐一核對每位考生資料（含相片）， 於上午9時38分時發現兩名「同名同姓」的考生，在同一試場互相坐錯座位應試。

根據考區回報，監試人員當時立即處理考生作答的答案卡與答案卷，並啟用備用答案卡，將情形登載於試場紀載表；待考試結束後，告知考生，此情形可能會依據「違規處理辦法」，扣減該節成績二級分。經考委會表決扣減該節成績二級分。

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