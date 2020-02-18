奇！學測英文作文寫一長串圓周率 被扣1級分

大考中心今天召開委員會審議109學年學測的考生違規樣態，考生違反答案卷作答規定共有38件，其中還有考生在英文作文作答區，寫出一長串的圓周率「3.14159265358979...」，該名考生被扣減該科成績一級分。

109學年度提報考生違反答案卷作答規定有38件，在卷卡上顯示自己的身分共九件，做任何與答案無關的文字符號共29件，都扣該科成績一級分。大考中心主任張茂桂提醒考生，學測作文跟學校作文不同，考學測是不能寫名字的，不然真的很冤枉。

根據大考中心提供的違規試卷，有考生在英文作文作答區，寫了圓周率「3.141559....」，或是塗鴉等等。這名寫圓周率的考生，也在英文作文作答區寫「因為英文程度不好，所以無法用英文表達，因此用國文文章讓閱卷老師會心一笑」。

大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜，今年度提報的試場違規考生共668件，較上學年度減少65件，其中未攜帶應試有效證件共有391件，比上學年度增加34件。應試時行動電話未完全關機或其他非應試物品發出聲響等共175件，較108學年度減少86件。

另外，新北一考區，考數學科時，監考老師於9時36分時，發現考生有窺視他人的意圖，當場立即制止，考生於9時45分再犯，考區建議扣減該節成績全部成績，經今天委員會投票也通過。

新北二考區，考社會科時，A誤入甲試場42號座位，考試鈴尚未開始，經由42號考生提醒後，A快速至乙試場，但不小心將42的試題及答案卡帶至乙試場。後該考生將題本及卷卡交給乙試場監試人員，監試人員立即將該題本及卷卡交給試務人員，上面皆無畫記或書寫任何文字，試務人員再將其交還給甲試場監試人員，再交給42號考生作答，以上動作皆於考試開始前完成。經表決後，決定扣減該節成績一級分。

大考中心統計，109學年度的非應屆考生（畢業年度非109年者）有1萬7858人，占一成四左右，相較108學年度的1萬3877人增加。