多益測驗延期 額溫超過37.5度不得應試

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，代理台灣多益測驗的忠欣公司表示，原訂2月16日、2月23日舉行的多益英語測驗，將延到3月7日及8日辦理，成績單3月17日寄出，仍能搭上多數大學申請入學期程。為防治疫情、維護考生健康，測驗當天考生必須戴口罩才能進入考場，請考生自備口罩。入場也會量額溫，考生額溫超過攝氏37.5度以上不得應試。

忠欣公司表示，因測驗延期而無法應試的考生，即日起到2月24日開放上網申請退費。考試當天發燒或有呼吸道症狀考生，請勿到考場應試，可檢附醫師證明辦理撤銷報名。另根據中央流行疫情指揮中心2月5日公布的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，需居家隔離及居家檢疫而無法應試的考生，可憑「居家隔離通知書」、「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」申請退費。

忠欣公司表示，多益測驗成績是大學申請入學的重要備審資料，也是高中生學習歷程檔案多元表現的重要證明。不少為準備大學備審資料的考生，報名2月份的測驗，忠欣公司仍全力配合大學申請入學期程。3月7日、8日兩天的考試成績，將在3月17日寄出，仍可因應大多數大學申請入學的需求。

忠欣公司表示，即日起陸續以電子郵件、手機簡訊，個別通知考生確切的測驗日期及考試地點，請考生留意。若考生在2月17日前未收到通知，請與客服聯絡。

3月7日及8日的多益英語測驗，上午場考試時間為上午9時30分；下午場考試時間為下午2時30分。考場分別將在上午8時及下午13時起開放，忠欣公司請考生依收到的測驗通知提前抵達考場，完成防疫程序，以免影響應試權益。陪同或接送考生的親友，不得進入考場。