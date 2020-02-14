自閉症作家與教授筆談面試展寫作天賦 錄取中文系

特殊選才是大學入學新管道，中央大學表示，該校109學年特殊選才報名人數304人，創歷年新高。今年共錄取26位學生，其中2020台灣國際科學展覽會競賽青少年科學獎得主陳品劭錄取數學系，重度自閉症少年作家游高晏錄取中文系等，展現與眾不同的學習熱情。

中大表示，109學年度特殊選才招生錄取生，2月11日全數報到完成。陳品劭應試時，製作了介紹自己的三折頁，展現出對數學的積極與興趣，更具備自主研究的精神，能對研究主題追根究柢，面試委員期待他進入大學後的表現。

中大也說，患有重度自閉症的游高晏，具極高的寫作天分，他在國小五、六年級就出版個人著作。面試時透過打字與教授們進行對談，委員們認為游同學雖無法對話，但從鍵盤傳遞的文字表現穩健成熟，且作品與成果表現傑出，肯定其積極向上精神。

中大教務長王文俊說，本次特殊選才共計錄取9名新住民學生、1名境外台生、1名持美國ACT及SAT成績等不同教育資歷學生，另外錄取3名高職生。

來自新竹高商的張乃云也是新住民學生，企管系面試委員說，他雖來自技職體系，但對商管基礎專業相關科目的掌握相當紮實，也能充份掌握自己成長於跨文化的環境，發展自己的外語及跨文化能力。

中大招生組長周弘偉說，特殊選才報名人數創新高，中大期待招收具有特殊偏才、不同教育資歷的學生進入校園，激盪出更多的學習火花。