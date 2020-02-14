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自閉症作家與教授筆談面試展寫作天賦 錄取中文系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
游高晏具極高寫作天分，透過特殊選才錄取中央大學中文系。圖／中央大學提供

特殊選才是大學入學新管道，中央大學表示，該校109學年特殊選才報名人數304人，創歷年新高。今年共錄取26位學生，其中2020台灣國際科學展覽會競賽青少年科學獎得主陳品劭錄取數學系，重度自閉症少年作家游高晏錄取中文系等，展現與眾不同的學習熱情。

中大表示，109學年度特殊選才招生錄取生，2月11日全數報到完成。陳品劭應試時，製作了介紹自己的三折頁，展現出對數學的積極與興趣，更具備自主研究的精神，能對研究主題追根究柢，面試委員期待他進入大學後的表現。

中大也說，患有重度自閉症的游高晏，具極高的寫作天分，他在國小五、六年級就出版個人著作。面試時透過打字與教授們進行對談，委員們認為游同學雖無法對話，但從鍵盤傳遞的文字表現穩健成熟，且作品與成果表現傑出，肯定其積極向上精神。

中大教務長王文俊說，本次特殊選才共計錄取9名新住民學生、1名境外台生、1名持美國ACT及SAT成績等不同教育資歷學生，另外錄取3名高職生。

來自新竹高商的張乃云也是新住民學生，企管系面試委員說，他雖來自技職體系，但對商管基礎專業相關科目的掌握相當紮實，也能充份掌握自己成長於跨文化的環境，發展自己的外語及跨文化能力。

中大招生組長周弘偉說，特殊選才報名人數創新高，中大期待招收具有特殊偏才、不同教育資歷的學生進入校園，激盪出更多的學習火花。

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學測考題惹議 老師：「怵目」與「觸目」意思大抵相通

民眾質疑學測國文科找錯字題目，不該使用可能造成考生作答困擾的通用字。淡江大學中文系副教授楊宗翰說，學測國文不是為了找出只占千分之一的「利眼能人」，避免爭議應該是出題的重要考量。板橋高中國文老師官廷森則說，該題「怵目驚心」用字完全正確，其他選項則明顯有誤，答案並無爭議。

「怵目驚心」還是「觸目驚心」? 學測國文錯別字考題惹議

今年大學學測國文選擇題，要從四個選項中選出完全沒有錯別字的答案，解答是C。但大考中心接獲民眾反映，教育部重編國語辭典修訂本，「怵目驚心」也可用「觸」目驚心，質疑找錯別字的題目不應該使用通用字。大考中心說，「怵目驚心」一詞，不僅收錄在教育部重編國語辭典修訂本，也屬生活常見常用詞語，考生當能判斷。

指考延後 招聯會：成績公布填志願放榜時間不變

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指考延至7月3日～5日登場 會考維持原日程

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一○九學年大學學測社會科試題部分疑義，一度引發法界質疑，大考中心經大學教授、高中教師等專家會議後，最近宣布第四、十七及廿四題共三題在題文敘述或是選項設計有疑義，最後決定所有參與的考生都送分，一題兩分，共六分。

指考延期至7月3日到5日 教長：減少對高中生學習的影響

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