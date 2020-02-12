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學測社會科三題設計有疑義 大考中心共送六分

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
109學年大學學測社會科試題部分疑義，大考中心經大學教授、高中教師等專家會議後，決議共有4、17、24題等三題單選設計有疑義，最後決定所有參與的考生都送六分。本報資料照片

109學年大學學測社會科試題部分疑義，大考中心經大學教授、高中教師等專家會議後，決議共有4、17、24題等三題單選設計有疑義，最後決定所有參與的考生都送六分。

如單選題第四題，民國初年新文化運動時期，曾有19歲大學生某甲寫信回家，表示自己與班上同齡女同學談戀愛，要求取消父母早為他訂下的親事。信中還說：儘管大部分人都接受父母之命的婚姻，但自己要和傳統勢力戰鬥到底。如果甲身處現在的台灣，當甲向律師諮詢時，以下何者最可能是律師的回答？大考中心原先公布的答案是A：如甲與女同學已辦理結婚登記，甲之婚姻未經父母同意無法生效。

大考中心說，本題命題是依據高中現行公民與社會課綱「單元三主題六民法與生活」之「3- 1婚姻成立與解消的影響」，題目設計的用意在於測驗高中生對於「未成年人結婚應得法定代理人同意」概念的理解。命題者在設計正確選項時，力求避免偏離課綱大概念設計的精神並符合高中生的實際學習內容，因此選項(A)採用較為模糊的「無法生效」用語。

大考中心表示，公布參考答案後，媒體報導大學法律系教授對於本題參考答案有不同意見， 另外，本題也收到九件試題反映意見來函，經原命題團隊就各界意見再三檢視認為意見內容合乎法理，大考中心1月31日召開疑義試題討論會議，邀請大學法律系教授一位（另有兩份大學教授的書面意見）及公民與社會科高中教師兩位，重新檢視第四題選項(A)後認為，盡管學生可根據高中階段所學概念選出(A)為答案，但是該選項的敘述與現行民法規定不盡相符，也就是說，未成年人未經父母同意的婚姻雖違反民法第981條：「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」之要件，但是並非無法生效，因為民法第990條尚有「法定代理人得向法院請求撤銷」之規定。

此外，單選第17題關於兩人以共同零用錢買小說，其中先看的人看完小說後直接將書買給二手書店，問所衍生的經濟行為？大考中心說，這題因為題目情境的條件設定不夠清楚，所以送分。

至於單選第24題則給1902至1933年間，台灣甲、乙兩類數量的比例變化，測驗考生對於日本統治時期台灣糖業政策及其發展的相關概念。大考中心找專家討論後認為，這題的各選項均未明列「量詞」，可能導致考生作答時判斷困難，或是將各選項直接視為間／校等單位數量，而非生產量或人數等數量，造成誤答，因此決定送分。

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