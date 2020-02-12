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港澳學生抵台 成大周邊宿舍上演台灣學生「大逃亡」

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
成功大學大門口。記者修瑞瑩／攝影

國內各大學有不少來自港澳學生，因為武漢新冠肺炎疫情，需要居家檢疫，也引發恐慌，成大就出現校外一棟宿舍裡，四間房間因為一名來自香港學生進駐，另三名學生嚇到馬上搬離，房東煩惱向學校救助，還有親友把港澳學生「丟包」到學校的情況。

成大108學年第二學期原預計入學的港澳新舊生人數共256名，至2月11日早上8點止，已返台的港澳生共187名，尚未返校者計69人。

由於依照規定，這些入境學生都必須居家檢疫14天，目前約有50人住在學校宿舍，但多數都在校外自租房子，由學校協助在租住處隔離。

但也因此引發恐慌，學校主祕李俊璋表示，確實有接到不少房東向學校求助，由於目前學校已清出兩棟宿舍，可以收容約一百多名的學生，同時不另收費，尚有空缺會視狀況協助。

據悉，有的學生原本借住在親友家中，但因為防疫的需求，轉到學校宿舍裡暫住，私下表示，為了防疫也是沒有辦法的事。

李俊璋表示，學校預計在月底前隔離結束後，進行宿舍消毒，3月即可讓學生重新進住。

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