學期延後但指考範圍不變 家長憂增加考生焦慮

因應新型冠狀病毒引發肺炎疫情持續升高，教育部決議全國高中職以下學校延後到2月25號開學。國教行動聯盟理事長王立昇說，因為學期延後而指考範圍不變，將使得學生在學完高三課程後準備指考的時間減少，融會貫通的時間不足，而申請入學在5月21日才放榜，距離考試範圍不同的指考只有40天，可能大幅增加考生在選擇是否要參加指考的焦慮，特別是學習資源不足的偏鄉孩子，需要學校或家長給予更多協助。如果能採用「申請、指考分階段進行，但統合分發」的做法，將可有效解決這個問題。

王立昇說，因為防疫，高中延後到2月25日開學，但大學招生辦理時程不變，有些高中的升學輔導的安排恐無法順利進行，使得有些高三生在落點分析及選填志願上得不到適當的協助，希望學校能盡量提供網路或線上諮詢服務。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，對於延後開學兩周，的確讓為數不少的家長擔心孩子的學習中斷，尤其國三、高三學生的會考、統測、指考等考試時程都沒有改變的情況下，孩子學習時間相對壓縮，難免引發焦慮。

彭淑燕表示，在學校端幾乎都取消了學生的寒輔，中斷了10天的課程難免影響後續原規畫模擬考的時程和考試範圍，但目前有些縣市政府和學校已經啟動學生自學機制，強調學生學習不中斷，針對開學前學生停課在家的時間，學校主動提供學習資源，讓學生在防疫期間，也能在家透過各科老師引導、或連結網路學習平台自主學習、達到停課不停學的目的，預估這樣的學習變通方式，能將上述問題的影響、降到最低。

彭淑燕表示，尤其2月25日是否能如期開學，尚不得而知，屆時如仍有防疫考量的必要而持續停課時，如何建立學生不在校園的學習模式，將考驗教育主管機關的智慧和應變能力。

彭淑燕說，當然危機也是轉機，值此全國積極防疫時刻，期許教育主管機關能鼓勵全國各級學校透過班群網絡、引導學生自主學習，建立師生共同規畫的積極學習態度，同時也是呼應108課綱強調自主學習的實踐。

彭淑燕指出，至於延後開學肯定多少都會影響學生在申請繁星入學的作業時程，但面對問題、找出解決的方法，也是親師生很重要的學習，建議網路時代、有許多的前置作業均可透過網路溝通、統整資訊，這也是未來全球資訊化的必經考驗，值此非常之際，也是學習面對解決問題的契機，但教育主管機關責無旁貸須有全盤局勢的掌握和全面應變的準備。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，他有看到有學校使用線上輔導，由於疫情實在嚴重，所以會建議各校採用線上輔導，尤其現在普遍使用手機，線上輔導的門檻並不高。