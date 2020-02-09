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先搶先贏！因應少子化海嘯 私校甄選紛紛只參採一科

聯合報 / 記者張錦弘章凱閎／即時報導
因應少子化海嘯，許多私校只參採一科學測成績。 圖／聯合報系資料照

少子化效應加劇，教育部預估，109學年大一新生將大減2.4萬人，為求早點搶到學生，今年大學個人申請、繁星推薦各有201、326個校系只參採一科學測成績，多為非都會區或中南部私校；甚至有英文系不參採英文，只設國文一科底標。有私校直言「沒學生，何來教育？」採計一科是大勢所趨。

根據教育部統計，少子化105年才開始影響大學招生，但目前大一新生只比4年前少2萬多人，就已有5所私立大專退場。真正少子化海嘯從109學年開始，預估大一新生會比現在少2.4萬人，只剩21.7萬人，到117年跌到谷底，只剩16萬人，即8年後新生會比現在大減8萬人。

為求早點招到學生、先「落袋為安」，越來越多校系甄選入學只參採1、2科學測成績，讓多數考生都可報名。以今年大學申請入學為例，2154個招生系組，參採3科最多，約占4成；其次是4科約占3成2，近2成參採2科；有近1成、201個系組只採1科，比去年多30個系組。今年繁星推薦更有1成8、326系組只採1科。

檢視今年申請入學採計1科的校系，過半只採計國文，包括玄奘、華梵、南華、佛光、台灣首府大學等許多私校的一類組校系；實踐大學高雄校區、淡江大學蘭陽校區因招生情況不如校總區，有的系組也只採計國文、英文或社會等一科。

實踐大學校長陳振貴指出，這波少子化海嘯非常兇悍，偏遠、中南部大學首當其衝，「能先招到學生，是第一考量！」實踐高雄校區也只好跟進只採計一科學測，「畢竟連學生都沒有，怎麼談教育？」

陳振貴說，只參採一科，也可鼓勵高職生考一科學測，就可申請一般大學，很受高職生青睞。但他強調，採計一科的系組，通常還會加考面試，檢視創意設計等筆試考不出的能力，更能適性取才。

玄奘大學校長簡紹琦說，非都會區私校招生很辛苦，該校108學年註冊率好不容易達到約6成6，申請入學只採計一科，是希望讓學科不好的考生，透過書面資料、面試，能進到有興趣的科系，入學後再好好栽培、找到方向，仍大有可為。

簡紹琦舉例，該校和公職補習班合作，租用國考數位教材讓學生免費使用，畢業生去年24人考上社工師，包括一名公職社工師，有4位應屆就考上；另有25位考上心理師、三人考上律師。

大學招聯會執秘、清大教務長戴念華指出，根據招聯會規定，大學甄選入學可採計1到4科，採計一科固然有其少子化現實面考量，但往好處想，許多學科不好的後段考生，可能是因受家庭環境影響或沒遇對老師，採計一科讓他們有機會進大學，未來事在人為。

戴念華舉指導的一個碩士生為例，中華大學土木系畢業後，同時錄取台大應力所、清大材料所，選擇念清大，後來研發出難度很高的「單壁奈米碳管」，申請到專利，也順利進入台積電上班，比很多大學名校畢業生還優秀。

教育部高教司專門委員曾新元表示，甄選入學採計科目雖為大學自主事項，只是近年學測、指考都曾出現極低分上大學的狀況，引發外界熱議，教育部會監督學校端，針對成績中後段生進行課業銜接等輔導措施；教育部也透過教學品質查核來檢視系所的教學品質，若不符規定會扣減招生名額。

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