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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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成大如臨大敵 準備11日登場的碩士班考試

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
成大即將舉辦碩士班考試，考場出動紅外線偵測體溫。圖／成大提供

因應武漢肺炎疫情，成大11與12日兩天將在台北、台南舉辦碩士班考試，不僅出動紅外線體溫偵測，事前並要求考生上網填寫健康問卷，還準備有6間預備試場，一旦有體溫異常的考生，都將移到預備試場，以免影響其他考生，呼籲不要陪考，減少感染機率。

成大表示，碩士班考試將在成與台北台科大登場，今年參加筆試人數共13408人，台南考場5970人，台北考場7438人。

成大表示，除了考場全面量體溫外，校方為能事前掌握考生的健康狀況，也已個別通知請考生上網填報健康關懷問卷。同時也加註提醒誠實通報的重要，若有隱匿或不實，危害公眾健康，可依傳染病防治法規範裁罰。若考試當天，考生因規定須居家隔離或居家檢疫，憑檢疫單位證明，可申請全額退費。

要在極短時間內，為數以千計的考生量完體溫是件超級大工程，成大在台南考區設置15處體溫量測站。台北考區設8處體溫量測站。全校動員系所徵用備妥約70支額溫槍，屆時將同步以額溫槍、紅外線體溫儀為考生量體溫，以爭取時效。

成大表示，設於台科大的台北考區試場，空間與人都較為密集，將配2台紅外線體溫儀。台南考區的成大，環境與空間較為寬敞，量體溫以額溫槍為主，但設於自強校區電機系館的考場、應考生較多也較密集，會配1台紅外線體溫儀。

成大指出，每位考生在個人每日應考的第一節前皆須先量測體溫，量完之後才能進入試場應試。請考生自備並全程配戴口罩應試。如有呼吸道感染症狀，請務必告知監試人員。為避免考場人員因過度集中發生交叉感染，希望考生親友儘可能不陪考。

成大即將舉辦碩士班考試，考場出動紅外線偵測體溫。圖／成大提供

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