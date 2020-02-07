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把會考5B挫折當養分 社區高中生憑超強國際力特殊選才進台大

聯合新聞網 / 文章提供／親子天下
照片：楊煥世

by 賓靜蓀 (親子天下雜誌108期)

國中會考5B，是不是就無緣頂大？溫嬿蓉證明，即使是中後段高中學生，也能憑藉豐富國際交流經驗和表達力，打敗各種奧林匹亞競賽高手，申請上台大

台大工商管理系大二學生溫嬿蓉，是高雄市立鼓山高中第一個以特殊選才進台大的畢業生。

「溫嬿蓉給鼓山打了一劑強心針，振奮全校老師，」校長莊福泰欣慰的說。這所在高雄屬中後段的完全中學，因一○八課綱，正經歷一場校園文化、課程的大改革：從拚命重複練習、不斷考試、追高分，到針對每個孩子的需求、能力、不一樣的經歷和專長，幫助他們找到自己的亮點。

溫嬿蓉以會考5B的成績進入鼓山語文特色班，剛開始並不是最出色的學生。「她那時有點害羞、內向，但高一下第二次段考成績突然跳上來，從此就一直固定班上第一名，」擔任溫嬿蓉三年班導的柴瑞芝印象深刻。從那時起，溫嬿蓉非常努力的以繁星推薦、維持校排在前一％為目標。

高中積極參與國際交流活動

喜歡和各種人交流，她高一起加入國際交流社，由學長姐訓練做簡報，每年參加「亞洲學生交流計畫」，練習上台分享，培養了良好的國際移動力和表達力。她也主動承擔各種責任，例如自願擔任話劇演出的導演，練習協調、處理不同人事物。柴瑞芝觀察，溫嬿蓉「在社團中成長很多，口條變好，很擅長把看過、聽過的理論output（表達）出來」。

溫嬿蓉把握各種有助成長的機會。不僅參加全國高中小論文比賽獲甲等，兩年前，又參加在日本名古屋舉行的世界青少年峰會，和日本福井商校學生合作，以聯合國十七項永續發展目標之一「消除貧窮」為主題，以英文共同報告，獲得最佳內容和創意首獎。

「站上台的勇氣，比把英文倒背如流的能力更重要，」溫嬿蓉事後說。這項特殊的國際比賽成果，讓她得以全校唯一的特殊選才名額，提早申請大學。但面對參加各種奧林匹亞競賽的強大對手，她只有五○％的把握。

溫嬿蓉深耕「把理論用出來」的簡報力，從社區高中走向國際。鼓山高中3年的導師柴瑞芝(左圖右)稱讚她：「知道自己要什麼，就會穩穩的堅持下去。」圖片提供：鼓山高中

以真正關心的事打動面試教授

溫嬿蓉回想起參加台大工商管理系的面試過程，驚險連連。原本，她也像其他高三生一樣，背了約一分鐘的自我介紹。為加強面試教授的印象，她第一句話就說：「我是一個想改變教育的高中生。」沒想到教授立刻打斷她，追問：「為什麼？」「你想怎樣改變教育？」「結果，事先背起來的內容一點都派不上用場，」笑起來有很深酒窩的溫嬿蓉說。

所幸，她平常真心關心教育。「最想改變的是以考試成績分發的體制。」溫嬿蓉親身體驗，「我國中會考5B，每一科都差一題，但學校的等級就差了好幾級，能有的選擇少很多，」她說。「會考制度讓成績好的、不好的都找不到歸屬感。」

溫嬿蓉進台大後並沒有從此一帆風順，反而感覺到很深的格格不入。在全台各地明星高中畢業的同學中，她驚覺「連高雄人都不知道鼓山在哪裡」。她愈想證明自己，愈沮喪的發現，很努力但成績還是上不去。

在師長眼中「知道自己要什麼，就會穩穩堅持下去」的她，再次讓自己走出低谷。她調整選課方向，持續深化自己的興趣。她更要求自己善用台大管理學院的各種資源，在喜歡的人力管理和行銷領域，規劃明年暑假去企業實習。溫嬿蓉正用自己的成長歷程，實現一○八課綱的精神。

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