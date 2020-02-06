武漢肺炎疫情 全民英檢中級延至3月7日考
因應新型冠狀病毒肺炎疫情，語言訓練測驗中心今天宣布全民英檢中級聽讀和一日考測驗延至3月7日辦理，無法配合延期的考生，可於2月10日前申請全額退費。
語言訓練測驗中心指出，全民英檢成績及證書（聽讀或聽讀說寫）是高中生申請大學的重要備審資料之一，配合武漢肺炎防疫措施，並維護考生的健康，原訂2月8日舉行的全民英檢中級聽讀和一日考測驗將延至3月7日舉辦。
語言訓練測驗中心表示，「考試通知」將於3月2日以電子郵件重新寄發，考場地點可能異動，請特別留意。為利考生上傳大學推甄審查資料，聽讀成績於3月20日公布。成績公布後將開放特定期間受理報考4月中級說寫測驗，屆時請留意語言訓練測驗中心官網。一日考成績於4月7日公布。
考生若無法配合，可於2月10日下午5時前點選以下連結申請退費或調整：https://www.tfaforms.com/4802349、https://www.tfaforms.com/4802360。如未如期申請退費或調整，考生視同可配合。如有疑問，可電洽(02)2369-7127。
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