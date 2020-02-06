武漢肺炎疫情 全民英檢中級延至3月7日考

搭配108課綱的素養導向，111學年大學入學考首度新增同時有選擇和非選題的「混合題型」。大考中心最近公告111學年學測五科參考試卷，社會和自然兩科混合題型配分各占44％是最高，但補教物理老師表示自然科混合題不新穎，好好練考古題仍可作答。補教數學老師則說，新版試卷新增手寫題，可提高鑑別度。

2020-02-05 14:06