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武漢肺炎疫情 全民英檢中級延至3月7日考

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
因應新型冠狀病毒肺炎疫情，語言訓練測驗中心今天宣布全民英檢中級聽讀和一日考測驗延至3月7日辦理，無法配合延期的考生，可於2月10日前申請全額退費。本報資料照片

因應新型冠狀病毒肺炎疫情語言訓練測驗中心今天宣布全民英檢中級聽讀和一日考測驗延至3月7日辦理，無法配合延期的考生，可於2月10日前申請全額退費。

語言訓練測驗中心指出，全民英檢成績及證書（聽讀或聽讀說寫）是高中生申請大學的重要備審資料之一，配合武漢肺炎防疫措施，並維護考生的健康，原訂2月8日舉行的全民英檢中級聽讀和一日考測驗將延至3月7日舉辦。

語言訓練測驗中心表示，「考試通知」將於3月2日以電子郵件重新寄發，考場地點可能異動，請特別留意。為利考生上傳大學推甄審查資料，聽讀成績於3月20日公布。成績公布後將開放特定期間受理報考4月中級說寫測驗，屆時請留意語言訓練測驗中心官網。一日考成績於4月7日公布。

考生若無法配合，可於2月10日下午5時前點選以下連結申請退費或調整：https://www.tfaforms.com/4802349、https://www.tfaforms.com/4802360。如未如期申請退費或調整，考生視同可配合。如有疑問，可電洽(02)2369-7127。

語言 武漢肺炎 疫情
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