數理偏才自學資訊高手 學測48級分靠神人級備審資料上交大

by 賓靜蓀 (親子天下雜誌108期)

備審資料一定要花大錢、做得很花俏？學測成績不高就上不了好大學？ 今年以四十八級分上交大資工的韋詠祥， 用備審資料展現專長，打破一般人的迷思。

今年五月，PTT上出現一則貼文，原po不解自己學測五十七級分，也認真準備備審資料，申請清大資工和電資，為何都只在備取倒數？底下有許多留言，新北市清水高中應屆畢業生韋詠祥是其中之一。他表示自己以更低的四十八級分，申請上第一志願交大資工；同時公開三十七頁備審資料PDF檔，立刻被網友瘋傳轉貼，紛紛表示「簡直神人level」、「跪了」……

韋詠祥對電腦資訊的興趣和投入的軌跡，在這份資料中清楚呈現，看過他的備審資料，任何人都會同意這是紙筆測驗測不出來的能力。

他的自傳和讀書計畫綱舉目張，邏輯非常清楚，版面也很清晰漂亮，並善用資訊圖表和小標凸顯重點……韋詠祥準備這份資料沒花半毛錢，只請學校老師、學長看過，一位清水高中畢業的學長幫忙設計了版面。「我只想證明，能否錄取心中第一志願，是看你的能力，和校排名、學測成績、校名無關，」清瘦的韋詠祥有一種理工男的冷靜自信。

數理資優，國文一路被當

就像許多著迷於電腦的男孩，他從玩電動遊戲開始，展開強大的自學能力。進土城國中後，韋詠祥協助資訊組長管理學校數十台網路設備，接觸到程式設計，慢慢發現「寫程式比電玩好玩太多」。他透過網路自學程式語言，順便自學英文閱讀和口語表達，「高三時為了去德國參加一個駭客活動，他還自己學了德文，」媽媽吳曉惠也很佩服。

但對於不喜歡的事物，倔強的韋詠祥則只會「勉強去完成」。從土城國中到清水高中，雖然都在數理資優班，但他的學業成績卻很普通。高一的班導王慶惠笑著回想：「他國文從高一起一路當，每學期都要補考。」但是韋詠祥參加各種資訊學科相關比賽都拿下好名次，「所有人都看到他的亮點，」王慶惠表示：「校長都說『這種孩子我們教不了，要讓校外的高手來教』。」因此清水提供很大的空間，讓韋詠祥請假去參加各種不花錢的比賽和電腦相關的活動。

寫程式為了讓生活更便利

對韋詠祥來說，寫程式是為了解決問題，讓生活更便利。

例如，他瀏覽新北校務行政系統網頁時，發現可能有個資的漏洞，立即向資安漏洞平台反映、順利填補；高二時覺得通訊軟體Telegram功能不夠，就自己開發了電腦版的「Telegreat Desktop」，增加五個小功能，還供人下載；覺得每次出門得跟爸媽報告行蹤很煩，就用Telegram傳位置的功能，還教爸媽如何即時追蹤。

今年學測採「五選四」新制，他覺得各校公布的級分篩選門檻科目、篩選倍率等很難使用，就利用晚自習時間，重新寫了一套方便使用者查詢、比對的平台「學測五選四」，讓一千七百多個科系的參採科目一目了然，至今累積四十萬人次使用。

在資訊社群找到學習夥伴

不喜歡考試，但喜歡學習新東西的韋詠祥認為，自己最關鍵的學習，都是在SITCON（學生計算機年會）社群。他從國中起就加入這個由大學資訊領域科系學生發起的學生社群。「當時不放心還跟著一起去，看到一群大學生、高中生，都很正派，就詠祥一個小毛頭，從此就比較安心，只需負責接送，」吳曉惠說。

這群線上、線下的朋友讓韋詠祥「從此找到動力和朋友圈」。他從最開始參加每年一次的年會、後來當志工，到今年成為年會講者，SITCON帶來成就感和目標感，讓他更確定自己要走的方向。「SITCON不會教我們什麼，但是朋友都在學，我想學的，他們可以提供資源，遇到問題可以提出來。在學校的學習，都是為了考試、寫報告，而不是為了自己想知道的問題，」韋詠祥說。

韋詠祥在SITCON認識的松山高中應屆畢業生牟展佑，今年以特殊選才管道上清大不分系資工雙專長，同樣認為SITCON讓自己找到人生目標。「在學校目標就是考學測、考上好大學，但在這裡有一堆人，有自己想發表的主題、想做的研究，你只要找到一個自己也想做的，就會掉進無數的坑裡。」

七月盛暑，韋詠祥已經在交大上資訊安全課程。喜歡潛水、游泳的他，跟著領有救生員證照的爸媽，也拿到救生員和潛水證照，韋詠祥正開始徜徉在更寬廣的電腦資訊世界中。

韋詠祥備審資料6大強項

強項1 簡歷聚焦電腦資訊經驗

簡歷條列出和軟體、程式、資工相關專案，以及研習課程和社群參與，完全展現申請資工科系的興趣、熱情和學習軌跡。

強項2 用圖示和小標凸顯重點

自傳利用簡圖和小標，凸顯重點。

強項3 重要事蹟一目瞭然

強項4 敘述競賽心得展現熱情

團體的獲獎紀錄中清楚提及他個人在最困難部分得分，助攻團隊排名往前，賽後並參與讀書會，顯示個人期待在參與過程中學習，而非為比賽而參賽。

強項5 證明實力的重要作品

秀出自己研發的「學測五選四篩選工具」截圖，說明作品內容，並利用Google Analytics分析使用率和使用狀況，用數據證明此工具有40萬人次受惠。

強項6 加分的社團表現

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