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111年起大學考試改採「卷卡合一」 試務成本增加

2020-02-05 10:20聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心也將答案卡也改成「卷卡合一」，最近公告新的答題卷樣本，整合了選擇題畫卡和非選題作答區。外界討論未來大考恐漲報名費，大考中心副主任黃璀娟表示，此制確實提高閱卷需求，增加試務成本，但大考中心傾向爭取政府預算來支應，不漲報名費。

黃璀娟表示，新版答案卷第一頁右上角設有簽名欄，要求考生確認應考證號碼無誤後簽名；但考生不得在此欄以外的地方透露姓名等個人資訊。這將取代目前監考人員拿單子，逐一請考生簽名的試務，未來監考人若非必要，不再考試期間打擾考生。

有關卷卡合一的作答用筆，黃璀娟說，選擇題依舊用2B鉛筆畫卡，其餘非選題則用黑色原子筆作答。大考中心試務也比照現況，選擇題部分採電腦讀卡，非選題由閱卷人員電腦閱卷。

大考中心最近公告111學年大學學測五科參考試卷，題目仍搭配108課綱素養導向，考卷總頁數和目前相仿。不過黃璀娟說，各科考試都沒有增加考試時間。但因111學年起學測數學拆分成數A、數B兩科，再加上逢冬季日照時間短，學測將由兩天延長為三天。

黃璀娟表示，今年4月中旬，大考中心安排這屆高一生參與新的學測自然科、社會科試辦考試，考後擬抽樣全國391所高中、每校一到兩班，共約5萬份試卷由大考中心閱卷和設定評分標準；其餘試卷由各校老師批改。大考中心另也會整理師生回饋，做為調整參考。

111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心公告最新的卷卡合...
111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心公告最新的卷卡合一答題卷。圖／取自大考中心官網
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