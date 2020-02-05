111年起大學考試改採「卷卡合一」 試務成本增加

111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心也將答案卡也改成「卷卡合一」，最近公告新的答題卷樣本，整合了選擇題畫卡和非選題作答區。外界討論未來大考恐漲報名費，大考中心副主任黃璀娟表示，此制確實提高閱卷需求，增加試務成本，但大考中心傾向爭取政府預算來支應，不漲報名費。

黃璀娟表示，新版答案卷第一頁右上角設有簽名欄，要求考生確認應考證號碼無誤後簽名；但考生不得在此欄以外的地方透露姓名等個人資訊。這將取代目前監考人員拿單子，逐一請考生簽名的試務，未來監考人若非必要，不再考試期間打擾考生。

有關卷卡合一的作答用筆，黃璀娟說，選擇題依舊用2B鉛筆畫卡，其餘非選題則用黑色原子筆作答。大考中心試務也比照現況，選擇題部分採電腦讀卡，非選題由閱卷人員電腦閱卷。

大考中心最近公告111學年大學學測五科參考試卷，題目仍搭配108課綱素養導向，考卷總頁數和目前相仿。不過黃璀娟說，各科考試都沒有增加考試時間。但因111學年起學測數學拆分成數A、數B兩科，再加上逢冬季日照時間短，學測將由兩天延長為三天。