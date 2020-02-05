111學測增「選擇+非選」混合題 自然、社會配分逾四成

搭配108課綱的素養導向，111學年大學入學考首度新增同時有選擇和非選題的「混合題型」。大考中心最近公告111學年學測五科參考試卷，社會和自然兩科混合題型配分各占44％是最高，但補教物理老師表示自然科混合題不新穎，好好練考古題仍可作答。補教數學老師說，新版試卷新增手寫題，可提高鑑別度。

根據大考中心公告的參考試卷，國文科混合題型配分占30％、英文占10％、數學分偏難的數A和較易的數B，混合題配分各占15％。得勝者文教數學老師藍天予說，新增混合題等於納入手寫題，能提高數學科題目的鑑別度。數A、數B題目也顯示新課綱不強調運算能力，但題目不易讀，更注重基本觀念和解讀資訊的技巧。學生最可能面臨的問題應是作答時間不夠，要提早練習速度。

他以數學B的兩題混合題為例，該題指出有一國際服飾品牌要在六個城市設15間分店，每城市至少兩間，且任兩店要設置一條快遞路線。此題組第一題是選擇題，請學生回答城市A要幾條快遞路線才夠。第二題則是問答題，要學生推導，若一城市要拓展成至少三間分店，至少需要幾條快遞路線。

藍天予說，題目描述就讓很多同學不容易明白，因為它不像傳統題目，只問「五個人排排坐，甲不在首，丙不在末」，但背後要用到的數學知識比以往簡單，訓練考生快速看懂題目並找到解法。

他說，數學A也混合題也有相同趨勢。該題提出一模擬的「經銷商成本與獲利關係」情境，要考多項式的觀念。但它題目既敘述C(x)、g(x)分別是三次與二次式，卻又給了另一條件「當x=1,2,3時，C(x)=18x-4g(x)」。如果考生不熟悉多項式特性，很可能光看題目，就看不懂它的論述內容。

111學年自然科參考試卷，從第37到56題都是混合題，當中有一題考生活中常出現的氣象判讀，題目中提供台東氣象測站的氣溫、氣壓、時雨量等資訊，要考生回答颱風何時最接近台東，並要手寫說明判斷依據。

補教物理老師邱博文對此表示，這題其實考觀念非計算，整體題目和以往注重觀念考古題差異不大。自然包括物理、化學、生物、地科四科，這份參考試卷跨學科考題也不多，大多憑單一科目的學科知識即可作答，只是把題目湊成題組。建議考生在課綱轉換的前幾年，仍以練習考古題為主。