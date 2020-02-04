防疫期閱卷不停 學測非選標準公布

「防疫措施要做，但閱卷工作不能停。」大考中心主任張茂桂表示，雖受武漢肺炎影響，閱卷仍正常進行。大考中心4日舉行學科能力測驗非選擇題閱卷說明會，說明評分標準都是先抽出3000份來自不同地區、程度的試卷進行試閱，由各科召集教授討論出評分原則後，才進行閱卷，以此確保其公平性。

其中，國寫測驗重視結合生活經驗，英文科作文藉由報導圖片寫作，因偏鄉學生平常應有管道接觸，城鄉差距不大。

國寫要提生活經驗

國寫測驗分成兩大題，第一大題要求考生對「玩物喪志」與「玩物養志」提出看法，第二大題則要求考生以「靜夜情懷」為題，抒發自己對靜夜的體驗與感受。國寫閱卷召集人林啟屏教授提出，國寫兩題都要求考生結合生活經驗寫作。

林啟屏也提出，現今考生在「玩物喪志」與「玩物養志」之間，多選擇「玩物養志」，他推測，可能因為新世代在求學過程中，時常透過輔助教具的運用活化思考。就有考生以芭比娃娃、題幹中的積木或自然界中的玩具為例，引述至「玩物養志」之題。

針對第二大題，他表示「靜夜情懷」是容易發揮的題目，也因此，要拿高分十分困難。他舉例，有考生以深夜病房來連結「靜夜情懷」，敘寫角度獨特細膩，令人印象頗深。他還打趣地說：「我們發現很多考生在抒發靜夜情懷時，都描寫身邊有一杯飲料，可能現代人的飲食型態改變了。」

英寫引發爭議

今年學測英寫的引導寫作，提供考生兩張週年慶的新聞報導圖片，要求學生寫一篇至少120個的單詞的英文作文。外界質疑，週年慶題材離偏鄉學生的生活環境較遙遠，會不利偏鄉學生發揮。

英寫閱卷召集人曾麗玲回應，偏鄉學生應該能夠由媒體汲取相關報導，不見得要親身經驗，應不至造成理解上的困難。

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