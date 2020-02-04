大考中心釋標準 學測寫作重想像

武漢疫情延燒，學測閱卷不停擺！為公開學測評分標準，大考中心4日於台大舉行學測國、英文寫作閱卷說明。國文試題召集人林啟屏指出，學生多透過懊悔、反省或欣喜等情緒書寫「靜夜情懷」的主題，他也幽默表示，意外發現學生喜愛於深夜思考，也很愛喝飲料。

作文評分重想像

大學學測甫落幕，大考中心4日舉辦記者會說明學測寫作部份閱卷標準。國文作文以有力的觀點、論證、內容架構及文筆流暢為標準，給予A+至C級分，英文「中譯英」每個錯誤扣0.5分，字數明顯不足扣1分，重複的錯誤只扣一次分數，作文則以拼字、句子架構及標點符號是否適當為標準。

國文閱卷召集人也是政大中文系教授的林啟屏指出，作文部份學生大多選擇「玩物養志」的主題進行論述，可看出有別於以前世代對「玩物」的態度大不同。「有許多學生以積木、芭比娃娃及大自然取材製成的玩具為主題寫作。」他更幽默表示，從「靜夜情懷」主題的考題中可看出許多人喜愛在深夜思考，也很愛喝飲料。

「印象最深刻的是學生對醫院病房內的環境及人員仔細刻劃，進而思考人生的方向。」林啟屏補充。英文閱卷召集人曾麗玲則說，作文題目為引導式寫作，第一段觀察學生能否清楚描述圖片中發生的狀況，第二段則著重於學生是否能發揮想像力，「描述圖片以外的發展」。

疫情不影響考試

大考中心主任張茂桂表示，即便武漢肺炎疫情延燒，國、英文寫作部份仍召集362位大學教授參與閱卷，正式閱卷前也審視3000份試閱卷，進行討論及草擬評分標準。他說：「每份試卷由2名隨機抽出的教授批改，若超出7分以上的分歧會重閱。」必要時再由召集人進行第4閱，確保公平。

至於武漢疫情是否會影響指考？張茂坤主任表示，即便開學時間延後，學生仍然可以在5月底前完成學業，而指考訂定在7月，所以不受影響。他重申：「指考時間沒有延後，測驗範圍也不會調整。」至於考場部份，因為可能受到學期延後影響，目前還在安排及協調。

【更多精采內容，詳見 】