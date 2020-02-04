學測國寫靜夜情懷考生寫深夜病房 閱卷老師印象深刻

今年大學學測國寫，第一大題考玩具，要考生就個人經驗，說明玩具偏向「玩物喪志」或「玩物養志」的自身看法，第二大題考「靜夜情懷」。閱卷召集人表示，多數考生寫「玩物養志」，其中大部分是寫玩積木的經驗，形構專注力、邏輯力和創造力。也有學生寫芭比娃娃，希望未來可以成為服裝設計師；第二題則是「易寫難攻」，其中一篇特別深刻的描寫深夜醫院病房的體驗。

大考中心今天舉行109學年度學測國寫、英文非選擇題閱卷評分原則說明。閱卷召集人、政治大學中文系教授林啟屏說，他們這一代在過去學習階段，通常是「玩物喪志」，師長希望孩子可以專注讀書。但是現在新一代，更著重創造力和邏輯力，多數考生是以「玩物養志」為選擇立場，呈現世代上的差異。多數學生以玩積木為經驗，形構專注力、邏輯力和創造力，有助於後來知識的學習。玩具包括積木、七巧板和芭比娃娃等。

國寫第二大題提供宋代詩人蘇軾的作品「臨江仙」（甲文）和現代作家陳列的作品「地上歲月‧山中書」（乙文），要求考生以「靜夜情懷」為題，連結甲文或乙文的體悟，寫一篇文章抒發對靜夜的體驗和感受。

林啟屏表示，這一題「易寫難攻」，有學生寫對於病房的體驗，描寫醫護人員的腳步聲，和病人不舒服時的呻吟聲，從心靈、靈魂上的受傷，思考如何走入人間，令他印象深刻。「情懷」上的反映包括反省、懊悔、欣喜等，描述事件則包含考試壓力、親情糾結，人際關係等。身處地點包括城市巷弄、山林海濱等。

學測英文科非選擇題包含中譯英和英文作文，中譯英以學生經常要面對的同儕壓力為主題，命題內容具正面啟發意義；英文作文則提供兩張賣場周年慶大批人潮的新聞報導圖片，要考生描述圖片中發生的狀況，並敘述接下來的發展和結果。

閱卷召集人、台大外文系教授曾麗玲說，今年的中譯英考題，題型與過去幾年相同，第一句「我們有時會違背自己的意願去做某些事情，就只為了要取悅朋友」，關鍵字「違背」譯成「go against」或「violate」皆可，意願翻譯成「will」或「willingness」都可，「取悅」則是「to please」。第二句的關鍵字「同儕壓力」，直接譯成「peer pressure」最恰當，堅持則譯為「stick to」即可，原則譯為「principle」為最可接受的英譯。