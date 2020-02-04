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獨／學測同名同姓坐錯位烏龍 大考中心增試場編排條件

2020-02-04 09:16聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

今年1月7日舉行的學科能力測驗，發生「考生因同名同姓而坐錯位子」事件，大考中心表示，針對此次事件，大考中心已適切自我檢討，預定7月辦理指考時，新增「同名同姓同試場」的試場編排系統條件，以避免類似事情再度發生。

1月17日舉行學測英文考科考試時，台北一考區台北市立建國高中分區監試人員於考試開始鈴響後對考生身分進行查驗，依考生名冊逐一核對每位考生資料（含相片）， 於上午9時38分時發現兩名「同名同姓」的考生，在同一試場互相坐錯座位應試。

大考中心表示，根據考區回報，監試人員當時立即處理考生作答的答案卡與答案卷，並啟用備用答案卡，將情形登載於試場紀載表；待考試結束後，告知考生，此情形可能會依據「違規處理辦法」，扣減該節成績二級分。由於本案考區已提報違規，因此無論考生是否提出申訴，均將提請考試委員會審議。

大考中心表示，針對此次事件，大考中心已適切自我檢討，預定於今年七月辦理指考時，新增試場編排條件，以避免類似事情再度發生。大考中心副主任黃璀娟說，根據既有試場編場系統設定，當座次都排定完成之後，增加同名同姓同試場的篩選條件檢查，如果發現此情形，就在原分區內進行考生座次調整，依梅花座原則錯開試場，調整後繼續檢查，直到該分區不再有同名同姓同試場情形。

黃璀娟表示，上述系統性的同名同姓篩選，會以分區為單位進行，並以錯開試場為原則，避免由人為介入調整的風險。不過，無論編場程序如何進行，仍會請試場監試人員依現行作業程序，提醒考生應確認應試號碼的正確性，協助考生坐對位子。

今年1月7日舉行的學科能力測驗，發生「考生因同名同姓而坐錯位子」事件。本報資料照...
今年1月7日舉行的學科能力測驗，發生「考生因同名同姓而坐錯位子」事件。本報資料照片
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