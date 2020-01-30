親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進校園特輯
109學測落幕
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

111年學測 數學分為數A、數B

2020-01-30 23:52聯合報 記者章凱閎／台北報導

新課綱高二數學分為A、B兩種版本，111年學測也分兩科自由選考。 圖／聯合報系資...
新課綱高二數學分為A、B兩種版本，111年學測也分兩科自由選考。 圖／聯合報系資料照片
分享

一一一年大學學科能力測驗將首度根據新課綱命題，數學科也分為數Ａ、數Ｂ，考生可自由選考。根據最新公布的參考試卷，高中數學教師分析，數Ａ難度估比以往學測數學科要難；數Ｂ則偏易，重視閱讀理解、邏輯推導，計算量也大幅降低，適合未來志向要就讀文史哲科系的考生選考。

大考中心近期陸續公布一一一年學測各科參考試卷，去年十二月先公布國、英二科，「卷卡合一」的新式答題卷也首度亮相。今年一月再度公布數Ａ、數Ｂ、自然、社會等四科參考試卷。四月中也將舉行首場新型態學測「試辦考試」，考生可選考自然、社會科試手感。

北一女中數學科教師吳銘祥表示，新課綱在高二課程區分數Ａ、數Ｂ，一一一年學測數學科也改為數Ａ、數Ｂ，差別在於前者適合有高數學需求的學生，後者則適合低數學需求，例如未來想就讀文史哲學群科系的學生選讀。

吳銘祥分析數Ａ、數Ｂ參考試卷，表示二者皆有單選、多選、選填題，以及以題組形式結合選擇及非選題的「混合題型」。數Ａ與往年學測數學科重點相似，空間向量、指對數、三角函數等題型仍是重點，但基礎題占比變少，整體難度偏高；數Ｂ則重視閱讀理解、邏輯推導，偏重統計資料的解析，計算量也大幅減少，若數學科屬後段班的考生選考數Ｂ，級分數應可提升許多。

桃園平鎮高中化學科教師吳明禧表示，根據學測自然科參考試卷，未來自然科整卷有四分之三為選擇題，四分之一為非選題，但非選題不僅限於簡答題、計算題，也可能有往年指考才會出現的繪圖題、敘述題，且重視考生論述、應用學科知識的能力。此外，「探究與實作」可能以問答題形式呈現，學生要理解各現象背後的原理，「純粹背誦題會非常少」。

桃園壽山高中歷史科教師王偲宇則表示，學測社會科參考試卷有六十四題，包含卅五題單選、七大題混合題組、以及三題非選題，但非選題重視學生的申論能力，例如以四十字內敘述解釋自己的作答理由。他說，大考中心參考試卷提供高中教學方向，不能只把大量知識灌輸給學生，重點是活用學科知能、應付各種情境及試題。

學測課綱

延伸閱讀

大學甄選教戰系列3／選填志願 估好成績落點 ...

大學甄選教戰系列1／把握甄選入學 指考分發只...

學測考題爭議多 專家：台灣大學考已比港陸嚴謹

民眾寫信反映大學考試答案爭議 近8年只1％翻...

相關新聞

大學甄選教戰系列5／掌握7大重點 面試輕鬆拿高分

2020-01-29 00:00

大學甄選教戰系列5／台大共同筆試 3學院各自出題

2020-01-29 00:00

台大甄試筆試改學院各出題 醫學、牙醫系擇優才能口試

2020-01-28 11:29

大學甄選面試準備七大重點 「不是在找口才好的人」

2020-01-28 11:26

大學甄選教戰系列4／申請入學備審資料 掌握3原則

2020-01-28 00:00

大學甄選教戰系列4／備審資料 讀書計畫別吹噓

2020-01-28 00:00

如何撰寫書面審查資料／自傳用打動人心的故事連結科系

2020-01-27 12:39

如何撰寫書面審查資料／弄懂小論文、讀書計畫的用意

2020-01-27 12:37

大學甄選教戰系列3／選填志願 估好成績落點 蒐集校系資訊

2020-01-27 00:00

大學甄選教戰系列3／逾6成校系扶弱 頂大共收364人

2020-01-27 00:00

大學甄選教戰系列2／38校系採計APCS 共招91人

2020-01-26 00:34

大學甄選教戰系列2／醫科公費生 違約最高罰400萬

2020-01-26 00:29

大學甄選教戰系列1／甄試費台大最貴 中金院免費

2020-01-25 01:39

大學甄選教戰系列1／把握甄選入學 指考分發只占23%

2020-01-25 01:37

大考中心：若有疑義 會邀非命題委員討論

2020-01-23 00:05

大考爭議題 近8年僅1%翻案

2020-01-23 00:05

學測考題爭議多 專家：台灣大學考已比港陸嚴謹

2020-01-22 21:27

民眾寫信反映大學考試答案爭議 近8年只1％翻案

2020-01-22 21:24

申請入學 清大教寫「引導式自傳」

2020-01-22 00:07

甄選入學 採計科目減少校系 落點恐較高

2020-01-20 23:55

學測3法律題 學者批錯誤認知

2020-01-20 23:52

善用寒假提前準備甄選入學 補教師、大學校長這麼建議

2020-01-20 19:01

花蓮高工3人保送升學 同窗6年好友一起考上台科大

2020-01-20 15:51

劉宏恩：大考中心不檢討 反要法律學者填表申訴？

2020-01-20 14:35

法律學者對學測題有異議 大考中心：可透過意見表反映

2020-01-20 10:20

學測坐錯位怪大考中心？葉丙成：別急著幫孩子出頭

2020-01-20 09:19

自由選考之後...每7人就1重考生 5年新高

2020-01-17 23:52

考公職讀這科系最好？ 網友曝：官運亨通

2020-01-17 14:29

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

2020-01-17 08:50

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47

影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

2020-01-16 18:04

高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

2020-01-16 16:48

每天花4小時換藥 「泡泡龍」考生不向命運低頭

2020-01-16 15:51

從小養豬、養牛 畜牧業第三代雙姝 錄取興大特殊選才

2020-01-16 07:26

學測本周五登場 今下午可看考場

2020-01-15 23:42

考生注意！109年學測驗周五登場 明天開放查看試場

2020-01-15 17:09

大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

2020-01-15 15:57
看更多

熱門文章

獨／免遭收回 台師大擬將蘆洲校地眷舍改建為教研空間

2020-01-30 09:00

學生數一度跌落史上新低 他助空大「起死回生」

2020-01-30 09:15

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22

防疫武漢肺炎 新北教育局擬開學校門口量體溫

2020-01-30 13:48

疫情嚴峻 台東兩國中分別取消寒輔及赴陸足球訓練

2020-01-30 21:18

台北國際書展首次在5月舉辦 出版人：出版界新的挑戰

2020-01-30 14:20

專長更勝學位 大學進修部開新課救招生

2020-01-30 14:28

竹市校園防疫 全面消毒、建立體溫測量機制

2020-01-30 11:45

台師大蘆洲校地怕被收回 擬改建教研空間

2020-01-30 14:27

文化部證實 台北國際書展確定延至五月

2020-01-30 13:38

防範武漢肺炎 台東暫停與中國學校交流活動

2020-01-30 17:31

台南校園防疫如臨大敵 身體不適民眾避免到校

2020-01-30 19:25

因應武漢肺炎疫情 東華大學推出彈性修業措施

2020-01-30 20:25

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

2020-01-31 00:03

111年學測 數學分為數A、數B

2020-01-30 23:52

空大轉攻長照課程 學生逆勢增加

2020-01-30 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top