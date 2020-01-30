111年學測 數學分為數A、數B

新課綱高二數學分為A、B兩種版本，111年學測也分兩科自由選考。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一一一年大學學科能力測驗將首度根據新課綱命題，數學科也分為數Ａ、數Ｂ，考生可自由選考。根據最新公布的參考試卷，高中數學教師分析，數Ａ難度估比以往學測數學科要難；數Ｂ則偏易，重視閱讀理解、邏輯推導，計算量也大幅降低，適合未來志向要就讀文史哲科系的考生選考。

大考中心近期陸續公布一一一年學測各科參考試卷，去年十二月先公布國、英二科，「卷卡合一」的新式答題卷也首度亮相。今年一月再度公布數Ａ、數Ｂ、自然、社會等四科參考試卷。四月中也將舉行首場新型態學測「試辦考試」，考生可選考自然、社會科試手感。

北一女中數學科教師吳銘祥表示，新課綱在高二課程區分數Ａ、數Ｂ，一一一年學測數學科也改為數Ａ、數Ｂ，差別在於前者適合有高數學需求的學生，後者則適合低數學需求，例如未來想就讀文史哲學群科系的學生選讀。

吳銘祥分析數Ａ、數Ｂ參考試卷，表示二者皆有單選、多選、選填題，以及以題組形式結合選擇及非選題的「混合題型」。數Ａ與往年學測數學科重點相似，空間向量、指對數、三角函數等題型仍是重點，但基礎題占比變少，整體難度偏高；數Ｂ則重視閱讀理解、邏輯推導，偏重統計資料的解析，計算量也大幅減少，若數學科屬後段班的考生選考數Ｂ，級分數應可提升許多。

桃園平鎮高中化學科教師吳明禧表示，根據學測自然科參考試卷，未來自然科整卷有四分之三為選擇題，四分之一為非選題，但非選題不僅限於簡答題、計算題，也可能有往年指考才會出現的繪圖題、敘述題，且重視考生論述、應用學科知識的能力。此外，「探究與實作」可能以問答題形式呈現，學生要理解各現象背後的原理，「純粹背誦題會非常少」。

桃園壽山高中歷史科教師王偲宇則表示，學測社會科參考試卷有六十四題，包含卅五題單選、七大題混合題組、以及三題非選題，但非選題重視學生的申論能力，例如以四十字內敘述解釋自己的作答理由。他說，大考中心參考試卷提供高中教學方向，不能只把大量知識灌輸給學生，重點是活用學科知能、應付各種情境及試題。