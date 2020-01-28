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台大甄試筆試改學院各出題 醫學、牙醫系擇優才能口試

2020-01-28 11:29聯合報 記者章凱閎／台北即時報導

不少大學科系在申請入學二階段甄試會舉行筆試、口試，但難免發生衝堂，學生被迫擇一報考。台大去年首度試行「共同筆試」，由校方設計試卷，參與的10系可共用筆試成績；台大今年改良作法，改由醫學院、工學院、電資學院各自設計試卷，且醫學系、牙醫系依筆試成績擇優才可參與口試。

除了「共同筆試」減少衝堂，不少大學則開放考生申請於指定時間口試，避免甄試撞期。成大教務長王育民舉例，該校生命科學系、生物科技與產業科學系今年皆選在4月24日口試，但考生可致電科系申請於當日上午或下午時段口試，錯開甄試時間。

台大不少二、三類科系，因申請入學二階段筆試科目相似，去年首度試行共同筆試，由校方統籌規畫數、物、化、生等4科試卷，供參與的科系參採，大幅減少衝堂、且節省甄試成本。但台大教務長丁詩同表示，今年參與的科系增為11系，且不同學院的考試重點不一，因此改由醫、工、電資等3院各自設計試卷。

以台大醫學院為例，醫學、牙醫、藥學系3系共同設計化學、生物試卷且共用成績。但醫學系、牙醫系去年因一階超篩、進入二階甄試的考生太多，今年兩系考生考完筆試後，成績擇優才可參與口試。例如醫學系招生50人，筆試成績前100名才可參與口試；牙醫系招生12人，筆試成績前24名可參與口試。

台大工學院也自行設計試卷，但又細分A、B組。A組為土木、機械、工科海洋系，考數學、物理；B組為化工、材料、醫工系，考化學、物理。但兩組都選在今年4月19上午筆試，若考生選填A組任一科系，即與B組科系無緣。丁詩同表示，主因是兩組科系所需專長差異大，評估較不會發生排擠效應。

台大去年首度試行「共同筆試」，由校方設計試卷，參與的十系可共用筆試成績；台大今年...
台大去年首度試行「共同筆試」，由校方設計試卷，參與的十系可共用筆試成績；台大今年改良作法，改由醫學院、工學院、電資學院各自設計試卷，且醫學系、牙醫系依筆試成績擇優才可參與口試。本報資料照片
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