台大甄試筆試改學院各出題 醫學、牙醫系擇優才能口試

不少大學科系在申請入學二階段甄試會舉行筆試、口試，但難免發生衝堂，學生被迫擇一報考。台大去年首度試行「共同筆試」，由校方設計試卷，參與的10系可共用筆試成績；台大今年改良作法，改由醫學院、工學院、電資學院各自設計試卷，且醫學系、牙醫系依筆試成績擇優才可參與口試。

除了「共同筆試」減少衝堂，不少大學則開放考生申請於指定時間口試，避免甄試撞期。成大教務長王育民舉例，該校生命科學系、生物科技與產業科學系今年皆選在4月24日口試，但考生可致電科系申請於當日上午或下午時段口試，錯開甄試時間。

台大不少二、三類科系，因申請入學二階段筆試科目相似，去年首度試行共同筆試，由校方統籌規畫數、物、化、生等4科試卷，供參與的科系參採，大幅減少衝堂、且節省甄試成本。但台大教務長丁詩同表示，今年參與的科系增為11系，且不同學院的考試重點不一，因此改由醫、工、電資等3院各自設計試卷。

以台大醫學院為例，醫學、牙醫、藥學系3系共同設計化學、生物試卷且共用成績。但醫學系、牙醫系去年因一階超篩、進入二階甄試的考生太多，今年兩系考生考完筆試後，成績擇優才可參與口試。例如醫學系招生50人，筆試成績前100名才可參與口試；牙醫系招生12人，筆試成績前24名可參與口試。