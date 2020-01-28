大學甄選面試準備七大重點「不是在找口才好的人」

參加大學甄選入學，常發生考生學測級數不相上下，面試成為決勝關鍵。台大前註冊組組長、多元入學專家洪泰雄指出，學校希望透過面試了解學生不外乎以下幾點：興趣與思考能力、表達能力、人格特色與價值觀、專業能力、校系的認同、特殊才能的潛力。他認為，考生只要掌握這七大重點準備答案、表現自己，在面試拿高分不是問題。

累積多年經驗，洪泰雄認為，教授往往第一個想知道學生會何對這個科系有興趣。這時學生不能浮泛地說該系有多好多好，而必須展現自身對此一理想科系的深刻了解。比方，想念森林系可以主動告訴考官你去過幾座森林、對植物的了解。

面試考官往往會根據學生的自我介紹問問題。洪泰雄指出，聰明的學生，應該將教授的問題引導到你最擅長的話題上。

他舉例，一名想進的台大獸醫系學生，主動告訴考官：兔子會開燈。考官一聽，他研究一輩子動物，竟然不知道兔子會開燈。考生繼續說下去，他因為喜歡兔子，跟兔子睡在一起，半夜起床發現電燈會一閃一閃，觀察發現，兔子會用鼻子去頂電燈開關。最後這位學生順利錄取台大獸醫系。

洪泰雄分析，這名考生透過「兔子會開燈」引起主考官的興趣引導題目。而他在敘述過程中表現出熱愛動物、觀察入微等獸醫必備特質，打動老師的心。

建中退休教師陳美儒，曾出版暢銷著作「大學甄選入學全攻略」。她建議考生面試前必須搜尋學系資料。如上網搜尋學校與科系的資料，最好還能知道教授的相關背景和研究領域，進而忖度考題；或是逛逛各校臉書，向該系學生打聽這幾年面試的題目。

為了培養面試的臨場感，減少面對教授的緊張。陳美儒建議考生面試前，以備審資料中的「自傳」內容為主，各準備一份3分鐘、5分鐘和10分鐘的演講稿介紹自己，最好還能擁有中、英文簡介的能力。「面試不是在找口才好的人，而是適合這個系的人。」洪泰雄分析，考官不會想考倒你，因此考生也不必太緊張。

至於面試穿著，洪泰雄認為原則很簡單：「不要穿得不像學生」。如穿高跟鞋、精心打扮「時裝表演」，都不適合面試。他建議考生，面試時用真誠的態度面對考官，說話不要一廂情願滔滔不絕，最好面露微笑、用眼神抓住教授，再用適當言語表達心中所想，而人身攻擊是大忌。