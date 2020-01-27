如何撰寫書面審查資料／自傳用打動人心的故事連結科系

考招新制將在111學年度實施，屆時申請大學的學生將以學習歷程檔案代替書面審查資料。清大教務長、大學招聯會執行秘書戴念華表示，本屆高三學生雖未使用學習歷程檔案，但大學端已開始為新的考招制度做準備、慢慢轉向，建議學生準備備審資料時，必須將學習歷程檔案的精神:自我學習、探索和啟發，放進備審資料中。

大學甄選入學中，逾九成科系都會要求學生提出自傳。戴念華舉例，寫自傳時可以列舉一些與申請學系相關的課程和活動，論述從當中得到什麼、啟發了什麼，對你選擇這此一學系有無幫助。此外，也可以強調自我探索的過程，或是課堂上老師上課的內容，如何啟發了你的自我探索。他表示，「反思」、「啟發」和「自我學習」是未來學習歷程檔案強調的精神，也是備審資料中應該被強調的精神。

自傳大致可分四部分：個人基本資料與特質、家庭背景與成長過程、求學過程與經歷，以及未來展望。台大註冊組前組長、多元入學專家洪泰雄建議，寫自傳前，考生務必掌握申請系所的資訊、所需要的學生特質，讓自傳的四大部分都能掌握與此系所的連結，讓考官讀完後，認為你就是他們要找的人。

出版暢銷書「大學甄選入學全攻略」的建中退休老師陳美儒指出，懂得撰寫一篇打動人心的自傳，不僅幫你進入理想的大學科系，對未來求職也很有幫助，一生受用。洪泰雄認為，一篇打動人心的自傳必須有故事。他建議學生寫出成長過程中刻骨銘心的事，再連結到這個系，「用故事感動老師」。

洪泰雄舉例，一名台中一中的資優生，在自傳中描述父親是外科醫師，經常三更半夜回家。某此回家看到兒子肚子痛，立刻把他送去看內科醫師；學生因此立志要當醫師，想學爸爸的精神，把醫師當成志業。洪泰雄分析，學生藉這篇小故事，讓審查委員看到醫師父親的敬業與專業(把兒子送去看內科，而非自己看，是一種對專業的敬重)，以及學生對醫師這一行的理解，最後學生順利錄取台大醫科。

陳美儒表示，給甄選教授看的自傳，以兩千字為宜。不要吹噓自己。洪泰雄也說，自傳「貴精不貴多」。他提醒學生，面試時，教授通常會根據自傳內容發問，因此切記不要吹噓自己「膨風」，否則面試時一不小心就會穿幫。