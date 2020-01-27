如何撰寫書面審查資料／弄懂小論文、讀書計畫的用意

在備審資料中，多數科系都會要求學生提出「讀書計畫」，不少科系還會要求學生繳交一篇題目訂好的「小論文 」，或是在第二階段甄選中，要求學生當場筆試寫作小論文。

退休建中教師陳美儒指出，所謂的「讀書計畫」，就是個人未來進入此一科系的「展望」與「規畫」。許多科系十分重視讀書計畫，會以計畫中的特殊項目，作為口試問題的探索方向。因此，撰寫讀書計畫前，必須確實而深入地了解這個科系的學習內容和未來出路。

台大註冊組前組長、多元入學專家洪泰雄表示，讀書計畫必須寫出申請此科系的動機，並列出各階段學習計畫，如大一大二要做什麼。學生不須吹噓自己的能力，可列出自己現階段的缺點，如電腦、英文能力不足，未來如何補強，讓老師看到你對自己的了解與規畫。

清大教務長、招聯會執秘戴念華透露，過去看學生寫讀書計畫，往往看到「放榜以後要加強英文」等浮泛的敘述，大家大同小異，建議考生依個人特質和科系特色，「多寫一點不一樣的東西」，不同的敘述和規畫，會讓審查委員耳目一新、印象深刻。他鼓勵考生先了解申請科系的教育目標，再想想「此一目標符合你的讀書計畫嗎」。

戴念華也提醒學生，「自主學習」是考招新制的重要精神，務必把此一精神放入讀書計畫之中。

陳美儒指出，小論文和寫作測驗不同，其主要目的。是評量考生的人格特質與潛能，是否符合該學系所需。因此，小論文的評估標準和面試相似，是為了評估你是否適合就讀該系。審查委員除了想知道你是否擁有符合該科系的專業知識，人格特質和理念想法，更想了解你就讀該科系的意願、態度與興趣。

她指出，小論文的特色在於讓學生發揮個人對問題的看法，如果你的回答只著重知識性或文辭，缺乏觀點與個人創見，會使小論文失去原創性，影響得分。