大學甄選教戰系列2／38校系採計APCS 共招91人

AI時代來臨，今年有卅八個資工相關科系採計APCS檢測成績。 本報資料照片 分享 facebook 採計程式設計校系 資料來源／APCS大學程式設計先修檢測 製表／章凱閎 分享 facebook 今年大學個人申請共卅八個資訊相關學系，將「大學程式設計先修檢測」（ＡＰＣＳ）成績列入第一階段的篩選、檢定項目中；其中特設「ＡＰＣＳ組」的校系，共招生九十一個名額，被視為衝高學測成績之外，考上資工系的第二條路。

教育部於一〇七年起開放大學招生採計ＡＰＣＳ，每系至多可提撥三個名額，透過面試、檢測成績篩選，招收到程式設計偏才。試辦首年，有廿二系加入，去年增至卅一系、七十六個名額，今年再增為卅八系、九十一個名額，包括成大資工系、交大資工系、政大資科系、中大資工系等頂大資訊相關學系都加入；但台大、中山、陽明等大學目前未響應。

隨著愈多大學資訊工程科系提撥申請入學名額、試辦「ＡＰＣＳ組」，每年舉辦三次的ＡＰＣＳ檢測，報考人數也逐年激增。檢測主辦方、台師大資工系表示，此一制度是給有意報考資工相關科系的考生，多一種入學機會， 透過具公信力的檢測證明自己的資工專才。

現行ＡＰＣＳ檢測也分為實作題、觀念題，兩者滿分皆為五級分。台師大資工系副教授蔣宗哲表示，實作題取得三級分，相當於資工系讀完大一的程度；畢業生則是有四級分以上水準。觀念題則著重於讀懂程式語言，難度稍低。

不過，雖然採計ＡＰＣＳ成績的科系逐年緩增，但考生要達到熱門科系採計標準並不容易。例如成大資工系今年門檻為觀念題五級分、實作題四級分；交大資工系則是觀念題、實作題皆要四級分；首次加入的清大資工系也是觀念題、實作題皆須四級分，這也使得補教業紛紛開班補程式，學費動輒上萬元大發利市。

對此，台師大資工系則表示，ＡＩ時代來臨，程式設計能力是未來職場關鍵能力之一。但程設非學測考科，資訊相關科系也盼透過第三方檢測，找到具有潛能的學生，且多數校系不要求考很高分，只設定實作題、觀念題總分達四到六級分，考生只要在學校認真上課、利用網路題庫加強練習，不用補習也可有亮眼成績。