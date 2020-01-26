大學甄選教戰系列2／醫科公費生 違約最高罰400萬

義守大學醫學系去年首招公費生，校方特別帶領有志從醫的高中生體驗「擬真醫學營」。 本報資料照片 分享 facebook 根據大學甄選入學委員會統計，今年大學個人申請醫學公費生將招收六十九人、師培公費生十六人，畢業服務都要綁約六年。甄選入學委員會尤其提醒想考公費醫學的考生，畢業後若不依約服務，不但要扣醫師證書，還要罰四倍公費，最高約四百萬元，報考時應考慮清楚。

今年大學個人申請招收三類公費生，一是衛福部推動的「重點科別培育公費醫師制度計畫」，共九校醫學系開出六十九個公費生名額，比去年多五名，包括台大、成大、陽明、北醫、高醫、輔仁、長庚、慈濟及去年首招的義守大學醫學系，以台大十二個名額最多，其次陽明十個，成大、長庚最少，都各五個。

衛福部指出，公費醫學系預定培育俗稱「五大皆空」，也是最缺人的內、外、婦產、兒科及急診醫學科醫師，在學期間領六年公費，完成專科醫師訓練後，分發至醫師人力不足地區醫療機構服務六年。

第二類是師培公費生，今年八校共開出十六個名額，比去年少兩名，開缺學校包括台師大、清大、中教大、國北教大、台南、台東、東華、台北市立大學等，包括英語、教育、數學、幼教、特教、音樂等系，簡章都已明定提報缺額縣市，畢業後要分發到該縣市，以北市大招四人最多。

受少子化影響，每年中小學教師甄選僧多粥少，有的縣市甚至不開缺，師培公費生因此成為熱門科系。不過，配合「偏遠地區學校教育發展條例」開始施行，教育去年修改辦法，把師培公費生服務年限由原本四年延長為至少六年，若分發到偏遠地區，要服務滿六年才能請調。

新法規定，公費生分發任教後，未連續服務滿三年者，應償還全部公費；服務三年以上未滿六年者，依其未服務之年月數比例償還公費。

第三類則是連江縣為充實社工人力，今年推動「社會工作人力培育獎勵計畫」公費生，補助東吳、台北大學社工系各招一、二名公費生，限戶籍設於連江縣，且到報考當年至少設籍四年，並於連江縣內接受高級中等以下教育滿四年者報考。