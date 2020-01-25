大學甄選教戰系列1／把握甄選入學 指考分發只占23%

學測二月廿五日寄成績單，大學繁星推薦、個人申請及四技申請入學緊接著在三月登場。 本報資料照片 分享 facebook 十三萬三千多人報考的大學學測已在過年前考完，距離收到成績單還有一個月，本報特別自大年初一起連續五天半版推出「大學甄選教戰」系列報導，幫考生提前解析、準備三月登場的申請、繁星等甄選入學，助考生旗開得勝。

大學學測二月廿五日寄成績單，大學繁星推薦、個人申請及四技申請入學緊接著在三月陸續登場。教育部統計，今年大學繁星、申請等甄選入學占總招生名額逾六成七，指考分發只占兩成三，另外一成是特殊選才、運動績優等其他管道；大學、四技申請加繁星今年共招生近八萬人，考生千萬別放棄甄選入學。

值得一提的是，今年學測報名較去年少五千多人，但近一萬八千名非應屆重考生，占一成三五，創近年新高，比率六年內倍增。得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，一大原因是學歷貶值求職不易，更多大學在校生、甚至藥學系等大學畢業生重考，希望拚上醫學系等含金量更高科系。

應屆高中畢業生接到成績單後，可先在三月十一、十二日報名繁星推薦，每人僅限推薦報名至一所大學的一個學群，要先通過學測篩選，再比在校成績排名等項目；為解決去年台大牙醫系超篩增額錄取的問題，今年牙醫系比照醫學系列第八學群，要加考二階段甄試。

繁星推薦三月十八日放榜後，大學個人申請入學緊接著登場，三月廿三日起報名，應屆、非應屆生可報名最多六校系，但同一校可報名幾系，各校自訂，例如台大限定只能報五系。

台科大、北科大等四技日間部申請入學也同時報名，今年六十七校釋出八三三六個名額招收高中生，每人最多報名五校系，以電機資訊、設計、商管、外語、藥學等類科最熱門。

今年大學日間部共招生十萬六九七人，比去年略減卅四人；其中個人申請五點五萬多人，占五成二二；繁星推薦一點六萬多人，占一成五二；指考分發二點四萬多人，約占兩成三，比去年略增。

近年來指考分發名額占不到三成，清大、交大等部分科系甚至占不到一成，引發家長團體抗議。今年不少頂尖大學二類組科系調高指考名額，例如交大電機系從十人增為四十八人；台大機械系從廿二人增為四十二人；成大電機系從十二人增為四十六人。

不過，今年也有部分三類科系減少指考、增加申請入學名額，例如台大牙醫系指考分發名額減五人、台大藥學系減四人、陽明、高醫醫學系都各減十四人，高醫牙醫系更大減廿三人，想讀三類組科系的考生，要把握申請入學的機會。

大學申請、繁星採計學測從最多五科減為四科，去年部分頂尖校系出現大超篩，例如清大電機工程系乙組去年一階段只看數學、自然兩科成績，超篩五○六人進入二階段甄試，全為兩科卅滿級分者，但最後只能錄取四十人，多數白繳報名費、白忙一場，因此引發爭議。

大學招聯會表示，為改善同分大超篩情況，今年有一三二個系組增採一科，十九個系組增二科，清大電機乙組今年加採英文；此外，今年同分篩選方式，除可依總級分篩選外，也可另訂同級分超額篩選的學測科目及順序。