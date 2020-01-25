大學甄選教戰系列1／甄試費台大最貴 中金院免費

大學個人申請每人最多可報名六校系、四技申請入學還可另外申請五校系，除了第一階段每系報名費一百元，二階段甄試還要另外收費，若報名十一系都入圍甄試，連同交通、食宿費動輒一、二萬元。

今年各校甄試費仍以台大最貴，每系一千五百元，但台大今年特設招收經濟弱勢生的「希望組」，免收報名費；最便宜的是台南中信金融管理學院免費、台灣首府大學每系也只收兩百元。

個人申請兩階段收費，第一階段每校系報名費一百元，低收入戶子女免費、中低收入戶減為四十元，通過學測篩選進入第二階段指定項目甄試，報名費各校自訂，從免費到一千五百元不等。

成大各系甄試費一千到一千五不等，招收經濟弱勢生的成星組只收六百元；清、交、政大收費上限則都是一千三百元。國立大學較便宜的，是位於離島的金門大學，各系甄試費一律八百元；嘉義大學六百到一千元，收六百的都是不加考口試或筆試、只審查書面資料的系，這類科系海洋大學也只收七百元。

至於私校，一般而言以中南部、非都會區、招生壓力較大的學校收費較便宜，麻豆的台首大每系甄試費僅兩百元；開南、玄奘、康寧、明道大學每系都收五百元；長榮前兩系各五百五十元，第三系以後免費；大葉三百到六百元；南華大學報名一系六百元，報名第二個學系優惠三百元。

最便宜的是台南市中信金管學院，甄試費一律免費，低收入、中低收入戶等弱勢生就讀免學雜費。註冊率高、老字號、大台北地區的學校比較貴，例如淡江每系一千一百元、輔仁一千到一千三百元、實踐一千到一千四百元。