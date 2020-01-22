學測考題爭議多 專家：台灣大學考已比港陸嚴謹

近八年大考中心疑義題調整答案翻案比率是1％。有高中補教老師質疑，大考中心沒充分討論民眾對大考試題和答案的反映意見，只憑出題老師意見做決定。大考中心說，大考命題階段就有多道流程，試後開放民眾反映意見，如認為有爭議，也會邀非命題委員開會討論。

曾以「試務專家」身分出席大考委員會會議的台師大教務長陳昭珍說，國家考試申論題多，大學考試則以選擇題為主，答案比較明確，翻案率低也合理。台灣人非常講究公平，大學考試無論試務流程、閱卷方試，都比鄰近的香港、中國大陸嚴謹。

大考中心表示，學測、指考的命題委員、審題顧問都是大學相關科系教授。試卷入闈後，也邀高中老師檢視考題，並請試考生試考後進行討論。

大考中心表示，雖然他們已透過多道流程，確認試題正確性，但仍訂定「試題或參考答案反映意見」流程，接受各界來函的指正意見。大考中心檢視各界意見後，如認定有爭議，會進一步召開疑義試題討論會議，邀請命題委員以外的成員，如相關領域教授、高中老師共同討論。