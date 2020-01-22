民眾寫信反映大學考試答案爭議 近8年只1％翻案

根據大考中心公開的試務工作報告，民眾學測、指考後針對考題或答案提出疑義，近八年調整答案比率僅1％。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

每年大學學測、指考考完，都有不少學生或老師認為題目或答案有疑義或爭議，要求改答案或送分。大考中心資料顯示，近八年調整答案比率只有1％，社會科疑義題數目是各科之冠，且學測爭議也比指考多。

高中補教老師指出，大考中心回覆民眾申訴很官腔，最後是否要改答案，由出題老師決議。呼籲大學考試能比照國家考試，試題疑義處理要依法辦理，保障考生權益。

大考中心2012到2019年學測和指考試務工作報告指出，一次大考結束，可收到69至205個意見，平均有60題答案有疑義。學測疑義比指考多，五科約260個考題，平均62題有疑義；指考十科約360題，平均58題有疑義。社會科疑義最高，前年指考地理41題，外界提出15題答案都有疑義，占全卷近三成七，但大考中心最後沒調整任何一題答案。

補教物理老師邱博文說，幾乎每次大考完都會寫信建議大考中心調整答案，但大考中心回應官腔、避重就輕，質疑該中心球員兼裁判，為了出題老師的面子不改答案。他指出，2015年指考物理有一題超出課綱範圍，他寫信並舉課綱佐證，大考中心只回他「沒有超綱」。

另一名補教業者說，每次考完試都找到爭議題目，但大考中心給的回應，常讓人感覺「根本硬拗」。去年學測國文考題引述樂評人馬世芳的文章，馬世芳本人都在臉書說他選不出正解，最後該題仍未調整答案。

全國教師工會總聯合會副秘書長張瓊方說，全教總每年大考都安排各科高中老師解題，最後整理有爭議的題目，統一寄信到大考中心。他們去年對學測一題數學和五題生物的答案提出質疑，只有數學收到回覆，生物沒回音。但她表示大考中心的回信內容「還可以」。

邱博文表示，國家考試要依「國家考試試題疑義處理辦法」處理考題爭議申訴，相對嚴謹，但大考中心爭議題申訴，從逐一回覆來函者，變成只在網路上公告回覆內容，建議應比照國考。