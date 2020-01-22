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企業最看好年輕潛力大學 中金院連三年奪冠

2020-01-22 13:35文／ 中信金融管理學院 提供

首屆畢業生百分百就業 入圍雇主最滿意榜單

中信金融管理學院精緻化教學好評再受肯定！根據1111人力銀行最新「2020企業最愛大學調查」，中信金融管理學院以「產學合作」和「業師教學」特色、連續五年註冊率百分之百，榮獲企業最看好年輕潛力大學排行第一名，不僅連續三年蟬聯榜首，今年更首度入圍「雇主最滿意調查」雲嘉南地區大學，名列私立大學第一。

中金院重視學生外語能力，聘請多位外籍教師教授金融專業及語言相關課程。 圖／中信金...
中金院重視學生外語能力，聘請多位外籍教師教授金融專業及語言相關課程。 圖／中信金融管理學院 提供
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人力銀行針對創立30年以下的大學進行調查，在學生人數未滿5000人的小型新興大學，中信金融管理學院首屆畢業生百分百就業亮眼成果，成為企業主最看好的年輕潛力大學。調查分析，中金院對學生有明確的四年教學規劃，從大一開始即提供「證照輔導課程」，協助學生畢業前考取九張全證照，並運用產學合作夥伴中國信託的資源，邀請業界優秀師資授課及演講；大二安排學生前往日本、法國等國際知名商學院海外見習，了解國際金融趨勢、拓展眼界；大三進入企業實習，強化實務經驗，讓大四畢業時可順利接軌職場，有系統性的讓學生「畢業即就業」，成為脫穎而出的關鍵。中金院施光訓校長認為這是對學校教學目標和作法最大的肯定，未來將持續聚焦在學術與實務的結合，致力培育跨領域的金融專才。

在「雇主最滿意大學地區排行榜」調查中，中金院更首度進榜，名列雲嘉南地區大學「雇主最滿意」的私立大學榜首。企業主認為，中金院首屆畢業生都能順利就業，奠基於校方與產學夥伴的密切合作，學生們多數擁有金融證照和語言證明，堪稱是「即戰力百分百」。校方年年辦理營隊式英文課程、多益輔導課程和金融證照輔導課程等，積極協助學生取得多益750和九張金融證照；同時透過學校的金融職訓中心，進行銀行、證券、保險等金融業新進人員的初階技能培訓，幫助學生成為最有實力最符合企業需求的新鮮人。企業主評價中金院學生，不僅在試用期通過的比例較高，對金融企業文化也較能認同，讓人刮目相看。

中金院課程豐富多元，高爾夫球列為必修課程，提早培養學生運動社交能力。 圖／中信金...
中金院課程豐富多元，高爾夫球列為必修課程，提早培養學生運動社交能力。 圖／中信金融管理學院 提供
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「我們重視學生的國際語言，更要強化程式語言，為了培育優秀的跨界人才」，施光訓校長表示，中信金融管理學院致力減少學用落差，課程隨時跟得上時代趨勢，因應大數據浪潮，學校教學聚焦於智慧金融的知識養成，首度設立全台第一個AI人工智慧學系，打造「66 School」，提供各類AI教材、範例和考題，讓全校學生都能透過線上遊戲的闖關方式，一步步進入AI專業領域。中信金融管理學院辦學邁入第五年，因應業界需求不斷優化教學品質，也期待更多優秀學子加入，經過扎實的培育歷程，成為新世代的全方位金融科技菁英。
中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

中金院首屆畢業生進入職場表現亮眼，獲得雇主肯定。 圖／中信金融管理學院 提供
中金院首屆畢業生進入職場表現亮眼，獲得雇主肯定。 圖／中信金融管理學院 提供
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