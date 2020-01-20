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善用寒假提前準備甄選入學 補教師、大學校長這麼建議

2020-01-20 19:01聯合報 記者張錦弘／即時報導

考生抉擇甄選入學志願時，除可到招生博覽會蒐集資訊，也可上網了解各校系課程及專長，...
考生抉擇甄選入學志願時，除可到招生博覽會蒐集資訊，也可上網了解各校系課程及專長，同時實地走訪，會更有感覺。本報資料照片
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大學學測上周末結束，距2月24公布成績還有三個多禮拜，升學輔導專家建議考生，善用寒假為甄選入學預作準備，首要上網查詢理想校系去年1階段篩選門檻分數，預估落點，尤其今年採計科目減少或不考筆試的校系，落點可能比較高。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，考生拿到成績單前，要學會預估落點，首先要上甄選入學委員會網站，查詢繁星推薦、個人申請一階段歷年通過篩選的門檻分數，再把招生名額、採計科目、篩選方式變動等因素考量進去；尤其要注意去年首度採計最多五選四科後的門檻，和前幾年有無明顯差異。

藍天予舉例，去年清大電機系乙組申請入學只採計數學、自然兩科，原本只要篩選120人進入二階段甄試，最後卻超篩了506人，兩科全都30滿級分；今年增採英文科，估計3科至少43、44級分才有希望。

中央大學化工系則是採計科目越來越少，藍天予指出，該系前年採國、英、數、自等4科，門檻52級分，每科平均13級分；去年不採計國文，3科門檻42級分，每科平均14級分；今年該系只採計數、自兩科，預估門檻28、29分，等於總計只能扣12分。

藍天予另提醒，二階段考筆試校系，常會減少報名意願，落點較低，不考筆試相對提高。如去年台大多數2類組校系採用共同筆試，唯獨機械系不考，去年4科總分門檻高達58級分，和許多公費醫學系或中醫系差不多。

除預估落點，藍天予也建議上各校系官網查看大一必修課程，看有無興趣，同時比較類似科系差異，例如經濟和財金，或國企和國貿、企管有何差別；也可查看教授負責的專案計畫及系所專長，看有何獨步全國的特色。

中央大學校長周景揚舉例，很多學校都有資工系，不見得有特色，但像中央資工系在當紅的資訊安全領域，就很厲害，出路非常好。他建議考生到大學實地走1趟，看校園環境好不好，是否值得待4年。

世新大學校長吳永乾則建議，要拋棄「公立優先」的傳統思維，很多私校其實更有特色，例如世新的新聞傳播、實踐大學的設計、中原大學的理工領域，都領先很多公立大學。

吳永乾特別提醒，應了解大學有無致力培養學生跨領域能力，攸關未來競爭力，例如世新標榜「傳播貫穿各學門」，各院系學生必修「全媒體識讀」及「運算思維與程式設計」，同時擁有傳播與資訊的基本能力，出路更廣，例如財金系學生可當財金新聞主播、法律系學生可跑司法新聞等。

世新大學中央大學

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