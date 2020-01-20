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劉宏恩：大考中心不檢討 反要法律學者填表申訴？

2020-01-20 14:35聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

法律學者表示學測社會科部分題目答案與法律實務有出入，有的命題錯誤。大考中心回應民眾如對學測試題有異議，要到大考中心網站下載意見表。政治大學法律系副教授劉宏恩說，重點不是題目太困難，而是可能根本沒有一個是正確選項，或是選項或題幹不嚴謹、模擬兩可，大考中心應該要檢討命題過程和審題作業的系統性問題。

劉宏恩在臉書發文說，大考中心的指考或學測的社會科法律題目，歷年來經常出現爭議題，不是只有今年而已。而且重點不是題目太困難，而是可能根本沒有一個是正確選項，或是選項或題幹不嚴謹、模擬兩可，讓法律系教授都不知道要怎麼選。

他表示，從歷年來不斷發生類似問題來看，這顯然已經不只是個別題目的個案問題。他說，大考中心是靠教育部捐助大筆預算而成立，且號稱目的是要幫大學科系選出適當的高中學子入學。他在臉書問其他法學教授，「大考中心對於法界大老楊淑文教授認為學測考題命題錯誤，大考中心應該檢討，他們竟然說請她和家長民眾一樣，去填寫申訴意見表就好。各位覺得我們該如何反應？」

政大法律系教授楊淑文在下方回應，「大學教授要勇於吠火車！」她也在個人臉書發文說，考生與考生家長趕快去寫意見表異議。

今年學測社會科第四題考到，一名19歲大學生某甲因與同齡女同學戀愛，要求取消父母為他訂下的親事。如果甲向律師諮詢，何者最可能是律師的回答？大考中心提供的參考答案是A選項，如甲與女同學已辦理結婚登記，甲之婚姻未經父母同意無法生效。

楊淑文也說，按照實務，該題四個選項都不對。而且課綱編錯了，非經雙方同意之婚姻，法律效果不是無效，是未成立。不教意思表示之合意，法律行為不成立那有生效問題？公民教育與法學教育不同？有律師說他寫不出來，是不是要燒律師證書？

圖為今年大學學測考場。本報資料照片
圖為今年大學學測考場。本報資料照片
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學測婚姻劉宏恩

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