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法律學者對學測題有異議 大考中心：可透過意見表反映

2020-01-20 10:20聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

有法律學者表示，今年學測社會科一些題目的答案與法律實務有出入，大考中心副主任黃璀娟表示，民眾如對學測試題有異議，1月22日前請到大考中心網站「最新訊息」專區下載「109學年度學科能力測驗試題或參考答案反映意見表」，按格式填妥後郵寄至大考中心。

黃璀娟說，大考中心會在2月11日在官網上公告來函與回覆內容。但如果不能能對試題或參考答案提出明確意見，大考中心可審酌來函內容，不予回覆。她也說，參與學測命題者都是大學教師，不過命題要以課綱為本，所以出到法律時事題時，曾面臨兩難。

今年學測社會科第四題考到，一名19歲大學生某甲因與同齡女同學戀愛，要求取消父母為他訂下的親事。如果甲向律師諮詢，何者最可能是律師的回答？補教和高中解題團隊目前認定的答案是A選項，如甲與女同學已辦理結婚登記，甲之婚姻未經父母同意無法生效。但有法律系教授說，按照實務，該題四個選項都不對。

另外，第10和第11題是一題組，考到大學畢業門檻，題幹說某大學配合政策，規定學生畢業前要取得通過游泳檢定，甲生因拒絕參加考試，無法取得畢業證書。第10題問到，如甲要提出行政訴訟，依據司法院大法官解釋意旨，最早可於何時提出？第11題問到，甲所提出的主張，是依據哪項行政原則？法律學者表示，除了A選項的信賴保護原則，還包括B選項的法律保留。

建國中學公民老師張菀真參與這次學測社會科解題，她說，有關第四題的A選項，公民課綱與課本都沒教到那麼細，針對結婚，課綱只講到民法規定男18歲、女16歲才能結婚，非雙方同意的婚姻無效等概念。課綱沒提到的內容，就看老師有沒有補充。

張菀真說，針對第10、第11題題組，題幹提到「依據司法院大法官解釋意旨」，課綱和課本中，有關大學生權利的內容，老師教的也是相關釋字。

張菀真說，高中公民和法律系的教學目標不同，高中公民重視基本法律知識，但也不至於教錯的概念。她在建中任教10年，也沒有畢業生向她反映，高中教的內容無法銜接大學法律系。

圖為今年大學學測考前，考生把握最後時間復習。本報資料照片
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學測課綱司法院

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