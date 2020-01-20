學測坐錯位怪大考中心？葉丙成：別急著幫孩子出頭

今年大學學測有2名同名同姓考生被安排在同一教室，坐錯位子兩人都要扣分，有媒體報導當事人家長及學校認為大考中心應事先發現，怎麼可以把責任都推給學生。台大電機系教授、無界塾創新教育協會理事長葉丙成說，「別急著幫孩子出頭，讓孩子學會負責」，才是真正對他好的教育。

葉丙成在臉書發文說，他同情孩子因為緊張而犯了這樣的錯，但隔天看到老師跟家長為孩子抱不平的說法，他覺得很不好。不能把自己學生、孩子犯錯的責任，推到辦理試務的人員身上。

他指出，制度的設計就是有「應試號碼」（以前是准考證號碼）貼桌上給考生比對。考生找座位要先比對號碼，「這幾十年來每個考生都知道該做的事，現在卻要拗是大考中心的錯？大考中心何錯之有！」

葉丙成說，犯了錯而掉兩級分，固然讓爸媽師長扼腕，還好之後還有指考的機會。但爸媽、師長為了愛子心切而把責任推到大考中心，指責試務人員沒有事先提醒孩子。這實在荒謬至極，而且還給了孩子最糟糕的教育。

他說，讓孩子學會為自己的錯誤負責任，下次變得更小心謹慎，這才是真正對他好的教育。當爸媽的，別急著幫孩子出頭，讓孩子學會負責，這才是讓他一輩子受用的。

多數網友都留言支持孩子要負起責任，但也有人說，大考中心在規畫教室的時候，不要放同名同姓的兩個人，就不會有這種疏忽的事情發生。