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學測國寫／考生：高中生都在念書 難感受「靜夜情懷」

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學測作文／理性論玩物喪志或養志？感性書寫靜夜情懷

2020-01-18 15:30聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

大學學測今天下午進行國文寫作測驗，理性書寫題是論玩物喪志還是玩物養志？感性書寫讓考生書寫「靜夜情懷」。考生從自身經驗出發，多半寫的是偏向玩物「養志」，展現人生學習的積極面。

大學學測前年首度將國文拆分成兩節考試，分成選擇題和作文。作文非選兩大題，一題是知性說理，一題是感性書寫，高師大國文系副教授陳宏銘表示，考生要知性與感性兼具才能拿高分。

仁武高中考生郭秀蕙說，她將白板當成身邊從小的玩具，也藉此養成未來想當老師的志向。考生李玟萱喜歡蒐集玩具士兵，長大喜歡射擊遊戲，喜好讓她想了解更多這方面的知識。考生戴苡真把照相機當玩具，興趣成為她的前進動力。三個女孩都認為玩物不會喪志，而是養志。

陳宏銘表示，第一大題的第一小題，請依據上文說明積木誕生的背景因素，其實答案就在文中，考驗考生將這些內容濃縮在80字內。至於玩物喪志或養志？沒有對錯，考生必須寫出理由、目的、重要性，關鍵在理由夠不夠充分、主張夠不夠明確。

第二大題的背景說明是蘇軾的「臨江仙」與陳列的《 地上歲月‧山中書 》 ，一是古文、一是現代文。陳宏銘說，前者屬避世思想，後者則是入世思想，請考生以「靜夜情懷」聯結，要以優美的文字發揮想像力與感受力，但要注意，不能離開靜夜去抒懷。

高師大國文系副教授陳宏銘表示，考生要知性與感性兼具，寫作測驗才能拿高分。記者徐如...
高師大國文系副教授陳宏銘表示，考生要知性與感性兼具，寫作測驗才能拿高分。記者徐如宜／攝影
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仁武高中考生郭秀蕙、李玟萱與戴苡真（右至左），在學測寫作測驗都覺得玩物能養志。記...
仁武高中考生郭秀蕙、李玟萱與戴苡真（右至左），在學測寫作測驗都覺得玩物能養志。記者徐如宜／攝影
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