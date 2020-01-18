學測作文／理性論玩物喪志或養志？感性書寫靜夜情懷

大學學測今天下午進行國文寫作測驗，理性書寫題是論玩物喪志還是玩物養志？感性書寫讓考生書寫「靜夜情懷」。考生從自身經驗出發，多半寫的是偏向玩物「養志」，展現人生學習的積極面。

大學學測前年首度將國文拆分成兩節考試，分成選擇題和作文。作文非選兩大題，一題是知性說理，一題是感性書寫，高師大國文系副教授陳宏銘表示，考生要知性與感性兼具才能拿高分。

仁武高中考生郭秀蕙說，她將白板當成身邊從小的玩具，也藉此養成未來想當老師的志向。考生李玟萱喜歡蒐集玩具士兵，長大喜歡射擊遊戲，喜好讓她想了解更多這方面的知識。考生戴苡真把照相機當玩具，興趣成為她的前進動力。三個女孩都認為玩物不會喪志，而是養志。

陳宏銘表示，第一大題的第一小題，請依據上文說明積木誕生的背景因素，其實答案就在文中，考驗考生將這些內容濃縮在80字內。至於玩物喪志或養志？沒有對錯，考生必須寫出理由、目的、重要性，關鍵在理由夠不夠充分、主張夠不夠明確。