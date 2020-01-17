自由選考之後...每7人就1重考生 5年新高

大學學測昨天登場，考生把握考前時間做最後複習。記者余承翰／攝影 分享 facebook

大學繁星推薦、申請入學採計學測去年起改為最多五選四科，考生不用每科都報名，可自由選考。大考中心統計，今年學測五科全考的考生只占六成四，選考「國英數社」占二成一，「國英數自」則占一成四；各科以國、英、數最多人報考，都占九成九，社會只約八成六考生選考、自然約七成七選考，兩科選考人數都創新低。

此外，學測改自由選考後，重考生占比也連續兩年明顯攀升，從往年約百分之七，到去年達百分之十點一，今年再上升至百分之十三點五，等於每七人就有一人是重考生，占比創近五年新高。大學入學考試中心主任張茂桂表示，只能假設考生可能對未來出路和理想科系有更明確的期待，因此選擇重考。

大考中心昨公布各科選考人數，國文科有十三萬三三○七人選考、英文十三萬三一三六人選考、數學科十三萬一七四四人選考，都有約九成九考生選考。社會科十一萬四一八九人選考，約八成六考生選考；自然科十萬三三一九人選考，約七成七考生選考。社會、自然科選考人數創新低。

改自由選考後，大考中心表示，去年有七成一考生選擇五科全考，到了今年降至僅六成四考生全考，顯示考生壓力下降。

學測首日結束，大考中心初步統計，有二○七人次的考生未攜帶有效證件應試，將扣該節科目一級分，且若不只單節違規，每節都會被扣分；另有卅九件手機未完全關機的違規，依規定都將被扣分。