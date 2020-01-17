考公職讀這科系最好？ 網友曝：官運亨通

原PO好奇公行系畢業考取「高普考」的一般行政職是不是很吃香。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

再過幾個月，又要迎來大學畢業季，許多剛畢業的社會新鮮人都想考取公職，薪水穩定且固定上下班，安穩的職涯未來令不少人搶考鐵飯碗。一位網友表示常看到有公行系教授上政論節目，也遇過幾個公行系的同學，但公行系畢業後除了繼續鑽研，大概就只能考國考，因此詢問網友們公行系考取「高普考」的一般行政職是不是很吃香，而該貼文也引起網友熱議。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示自己常看到公行系的教授出現在節目上，但公行系除了繼續研讀之外，唯一的出路好像只剩國考，他說「高考最多缺的一般行政很多科目跟公行系高度重疊，像是政治學、公共政策、行政法、行政學、公共管理等等」，因此原PO好奇公行系畢業後到底出路在哪，而在高普考一般行政職上是否有比其他科系較吃香。

對此，網友紛紛透露，「畢業考上高考，屌打一些大學」、「我公行系畢業的，在台灣就業有優勝的就是國考，不然大學就要準備轉換跑道」、「老闆夠屌的話，基本官運亨通，不是其他系可以比的」、「我表弟公行考公職現在已經一個月六萬多」、「我就是這個系的，很多同學是公務員」。

但其他網友則有不同看法，「直接去補習班還比較有用」、「要頂大公行才有用，十年前我讀了四年學店公行，十年後我在當電梯技師，學店公行國考的競爭力等於0」、「不過要念公行或管理的確是該培養其他專長才能凸顯管理的重要」。