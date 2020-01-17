「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

台北大學三峽校區新宿舍大樓確定命名為「辰曦樓」。圖／取自台北大學官網 分享 facebook

台北大學三峽校區新宿舍大樓確定命名為「辰曦樓」，辰曦樓是命名票選亞軍，在票選人氣第一名、用網路流行語諧音命名的「是在哈樓」則作為其中地下一樓活動空間的名稱。

「是在哈樓」命名者、資工二鄭淯誠抱著好玩的心態，把與室友隨意討論出來的名字送出，看到票選結果與網友、媒體的熱烈討論，自嘲「沒想到無心的動作會變成這麼大，以後做事要三思啊」。

鄭淯誠說，最初動機只是覺得無聊、想參加抽獎，連命名意涵也沒有多加解釋，沒想到因為很早投稿而列在選項開端，馬上引起關注。只是後續討論效應也讓他嚇了一跳，「名字好不好，我也不能承擔，只是想說應該不用那麼嚴肅吧。」最終沒能成為大樓正式名稱，他不失落，因為也覺得學校最後不會選這個名字。

「是在哈樓」獲得715票，「辰曦樓」以371票居亞軍。學校表示，考量同學們命名意涵與票選結果，經過校內行政決策程序，最終確認新宿舍大樓命名為辰曦樓。命名的法律一藍翊楨表示，因為現有三棟宿舍分別是曉日、皓月、繁星，這次命名時確實朝「湊齊日月星辰」方向思考。

學校表示，新宿舍目前整體施工進度順利，結構工程幾已完工，目標9月新學期開學即可開放入住。