親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測登場
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

大陸宣布 「武漢肺炎」新增一名死亡病例 迄今已兩死

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

2020-01-17 08:50聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

台北大學三峽校區新宿舍大樓確定命名為「辰曦樓」。圖／取自台北大學官網
台北大學三峽校區新宿舍大樓確定命名為「辰曦樓」。圖／取自台北大學官網
分享

台北大學三峽校區新宿舍大樓確定命名為「辰曦樓」，辰曦樓是命名票選亞軍，在票選人氣第一名、用網路流行語諧音命名的「是在哈樓」則作為其中地下一樓活動空間的名稱。

「是在哈樓」命名者、資工二鄭淯誠抱著好玩的心態，把與室友隨意討論出來的名字送出，看到票選結果與網友、媒體的熱烈討論，自嘲「沒想到無心的動作會變成這麼大，以後做事要三思啊」。

鄭淯誠說，最初動機只是覺得無聊、想參加抽獎，連命名意涵也沒有多加解釋，沒想到因為很早投稿而列在選項開端，馬上引起關注。只是後續討論效應也讓他嚇了一跳，「名字好不好，我也不能承擔，只是想說應該不用那麼嚴肅吧。」最終沒能成為大樓正式名稱，他不失落，因為也覺得學校最後不會選這個名字。

「是在哈樓」獲得715票，「辰曦樓」以371票居亞軍。學校表示，考量同學們命名意涵與票選結果，經過校內行政決策程序，最終確認新宿舍大樓命名為辰曦樓。命名的法律一藍翊楨表示，因為現有三棟宿舍分別是曉日、皓月、繁星，這次命名時確實朝「湊齊日月星辰」方向思考。

學校表示，新宿舍目前整體施工進度順利，結構工程幾已完工，目標9月新學期開學即可開放入住。

宿舍台北大學

延伸閱讀

立院中興大樓研究室西側風水差？ 近五成立委未...

台新金設祈福盒 民眾新年許新願

三峽警將展開春節安全維護工作 聯合「民力」以...

維冠案首件民事賠償判7億 災戶嘆換不回人命

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

2020-01-16 18:04

高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

2020-01-16 16:48

每天花4小時換藥 「泡泡龍」考生不向命運低頭

2020-01-16 15:51

從小養豬、養牛 畜牧業第三代雙姝 錄取興大特殊選才

2020-01-16 07:26

學測本周五登場 今下午可看考場

2020-01-15 23:42

考生注意！109年學測驗周五登場 明天開放查看試場

2020-01-15 17:09

大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

2020-01-15 15:57

大學學測17、18日登場 今年新規「手機完全關機」

2020-01-15 15:11

四技二專技優保送錄取率79% 22日要完成報到

2020-01-15 13:55

大學學測17、18日登場 明天下午2點起看考場

2020-01-15 11:28

高三生好有膽！非本科考音樂系 學測隔天辦小提琴獨奏會

2020-01-14 15:55

大學學測周五登場 今年手機新規定一定要注意

2020-01-14 11:57

戒玩手機沒補習 山區女孩上台大

2020-01-13 23:17

大學重考人數增加 李家同：選填志願像賭馬是問題主因

2020-01-13 18:30

6年住校苦讀沒補習 嘉義山區女孩錄取台大

2020-01-13 09:54

趕大學甄選 多益測驗下月加場

2020-01-13 00:28

上千校系甄選要看英檢證明 多益首辦高中生專案考

2020-01-12 21:45

學測17日登場 新增行動電話完全關機規定

2020-01-12 16:02

沒補習上台大 靠2招多益考910

2020-01-10 23:07

大學甄選外加5500名額 留給原民、離島學生

2020-01-07 23:51

頂大都開缺！今年甄選多達5500離島、原民外加名額

2020-01-07 21:47

嘉女學生想當船長！4學生錄取台大交大海大

2020-01-07 16:57

家長團體籲指考名額占五成 柯文哲也支持

2020-01-06 21:06

單親清寒不失志氣 台南新化高中林宜君上台大

2020-01-06 18:16

新竹高商2學生經特殊選才獲大學青睞 創校史新紀錄

2020-01-06 16:00

教團盼大學甄選指考名額各半 籲各黨派支持

2020-01-06 14:16

補教業APCS課程標榜「頂大門票」 台師大畫清界線

2020-01-05 23:39

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29

腦麻希望入學 拚上台大數學系

2020-01-04 23:53

台大希望入學、特殊選才放榜 他腦麻愛科學上數學系

2020-01-04 16:43

弱勢生當志工回饋 錄取台大外文

2020-01-02 23:43

光補習沒用！四技二專甄選必採專題成果或實習報告

2020-01-02 20:45

台大特殊選才招生 東中蔡嘉峻近10年首位台大醫學系

2019-12-31 17:52

卓蘭高中第一個台大生 新住民之子李雯惠錄取哲學系

2019-12-31 17:07

清寒越南新二代不畏逆境 高中生錄取台大護理回報助人

2019-12-31 17:01

「百川計畫」不看考試成績 他用音樂與人交流錄取

2019-12-31 16:52
看更多

熱門文章

窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

師大附中要求堅守「三不原則」 How哥失約公布英文指考成績

2020-01-16 10:42

考生注意！學測明登場 違反新規定恐錯失理想志願

2020-01-16 17:19

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

2020-01-17 02:26

2月15補班又補課 教師工會抗議：畢業班要補什麼課？

2020-01-16 15:39

央大、清大團隊 發現第一顆金星軌道內的小行星

2020-01-16 11:41

交大打造美感校園 重塑老舊建築展現理工美學風格

2020-01-16 11:12

四維高中10多年優良傳統 邀清寒學子圍爐必有這三項

2020-01-16 15:39

清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲滅腫瘤

2020-01-16 11:08

寫作教室／109學測 國寫考前素材包

2020-01-16 16:06

學習歷程檔案上傳「卡」 教部將強化諮詢輔導機制

2020-01-16 11:29

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

2020-01-17 08:50

學測明後天登場 今年新增手機關機放臨時區

2020-01-16 11:35

大學學測明、後天登場 台東考場今開放看場

2020-01-16 16:48

近五成青少年除體育課以外不運動 董氏推運動舒壓

2020-01-16 11:50

每天花4小時換藥 「泡泡龍」考生不向命運低頭

2020-01-16 15:51

影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

2020-01-16 18:04

學測明後天登場 台南港明高中師生西港慶安宮祈福

2020-01-16 15:35

行動學習傑出教師這麼說 老師要下放教學權

2020-01-16 19:16

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

建功高中多功能社區共讀站 智能車、闖關遊戲進駐

2020-01-16 15:39

台灣實驗教育法向上延伸領先國際 實驗大學卻慢半拍

2020-01-16 10:11

偏鄉外籍英語教師在職研習 提高教學成效

2020-01-16 10:39

高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

2020-01-16 16:48

帶遊客品味台中在地文化！弘光陸生規劃燈會旅程獲獎

2020-01-16 13:03

學測注意保暖 手機未關至少扣3級分

2020-01-17 01:05

學測台大特殊試場 9生使用單人教室

2020-01-16 16:09

私校工會調查：19大專不發年終獎金

2020-01-16 18:19

紐時賞析／美地科學界 9成博士是白人

2020-01-16 16:12

學習歷程檔案上傳卡卡 教部強化輔導

2020-01-17 00:42

高教的100種可能 邀日韓對話 他催生實驗大學

2020-01-17 00:37

大學學測 考生看身障生考場設備

2020-01-16 15:20

盼今日台灣助明日香港 台大開課構思行動介入

2020-01-16 16:52

紐時賞析／臉部辨識系統 有種族性別「偏見」

2020-01-16 11:02

國際學術交流 宜蘭大學校長與泰國副總理同框

2020-01-16 17:24

高中生化身一日孫子 關懷弱勢長輩

2020-01-16 19:32

成大跨國研究 氣候暖化造成昆蟲體型縮小

2020-01-16 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top