親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測考前衝刺
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

2020-01-17 02:26聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

大學學測今天第一天，考英文、國文（選擇）和社會。本報整理出十項應考重要資訊，提醒考生務必留意。

1.學測包括國文、英文、數學、社會、自然共5科，考生可自由選考。國文包含國文（選擇題）與國語文寫作能力測驗（簡稱『國寫』），國寫分節獨立施測。

2.考試時間：國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文考科與數學考科均為100分鐘，社會考科與自然考科均為110分鐘。

3.考試的預備鈴、開始鈴及結束鈴，統一以考場鈴（鐘）聲為準。預備鈴響前，監試人員進入試場發放題卷卡，考生均應立即離開試場。每節考試開始前 5 分鐘打預備鈴，預備鈴響時考生即可入場。

4.考生進入試場後，應確認除應試有效證件正本及應試物品外，其他所有物品均放置於臨時置物區。考生應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場應試並供監試人員查驗：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。

5.考生進入試場就座前，應確認鐘錶之鬧鈴功能均已關閉，取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），若考試鈴響後，發現考生之行動電話未完全關機，加重罰則。

6.109學年度考試簡章違規處理辦法，對於行動電話「完全關機」有清楚界定：指（1）完全關閉電源，以及（2）同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，二者都必須做到才符合「完全關機」。飛航模式、關機鬧鐘開啟等皆不符「完全關機」。當行動電話「未完全關機」被監試人員發現時，將扣減其該節成績最低為學測3級分，最高為全部成績。

7.考生就座後，應先確認抽屜中、桌椅下或座位旁均無不可攜帶入座之物品或未經檢查之個人醫療器材。如發現誤置者，應於考試開始鈴響前舉手請監試人員處理。考試開始鈴響後，若發現考生攜有不可攜帶入座之物品，除強制於該科考試期間，由監試人員保管該物品外，並依違規處置。若發現考生攜有不可攜帶入座之物品，並有明確使用之情事，加重罰則。

8.考生應按編定之試場及座位應試；考生就座後，應先確認座位標示單上之姓名、應試號碼及報考科目正確無誤，如有錯誤，應於考試開始鈴響前舉手請監試人員處理。

9.考試開始20分鐘後不得入場。考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答。如考生考試時發現試題本錯誤、缺漏、汙損或印刷不清時，應立即舉手請監試人員處理。考試結束鈴響畢，應即停止作答動作（含擦拭答案卷卡或加黑、增補標點文字等），雙手離開桌面，靜候監試人員處理。

10.答案卡畫記必須使用黑色2B軟心鉛筆畫記。畫記要「粗」、「黑」、「清晰」，且須畫滿方格。答案卷作答必須使用黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 之原子筆）書寫（請勿使用鉛筆），並力求字跡清晰及字體大小適中，否則致使評閱人員無法辨認機器掃描後之答案者，該部分不予計分。更正時，可以使用修正液或修正帶。

大學學測考試新規定。圖／截自大考中心網站
大學學測考試新規定。圖／截自大考中心網站
分享

學測書寫健保卡

延伸閱讀

學測注意保暖 手機未關至少扣3級分

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念...

影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

考生注意！學測明登場 違反新規定恐錯失理想志...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

學測注意保暖 手機未關至少扣3級分

2020-01-17 01:05

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47

考生注意！學測明登場 違反新規定恐錯失理想志願

2020-01-16 17:19

學測明後天登場 今年新增手機關機放臨時區

2020-01-16 11:35

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

2020-01-16 18:04

大學學測明、後天登場 台東考場今開放看場

2020-01-16 16:48

高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

2020-01-16 16:48

每天花4小時換藥 「泡泡龍」考生不向命運低頭

2020-01-16 15:51

學測明後天登場 台南港明高中師生西港慶安宮祈福

2020-01-16 15:35

從小養豬、養牛 畜牧業第三代雙姝 錄取興大特殊選才

2020-01-16 07:26

學測本周五登場 今下午可看考場

2020-01-15 23:42

考生注意！109年學測驗周五登場 明天開放查看試場

2020-01-15 17:09

大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

2020-01-15 15:57

大學學測17、18日登場 今年新規「手機完全關機」

2020-01-15 15:11

四技二專技優保送錄取率79% 22日要完成報到

2020-01-15 13:55

大學學測17、18日登場 明天下午2點起看考場

2020-01-15 11:28

高三生好有膽！非本科考音樂系 學測隔天辦小提琴獨奏會

2020-01-14 15:55

大學學測周五登場 今年手機新規定一定要注意

2020-01-14 11:57

戒玩手機沒補習 山區女孩上台大

2020-01-13 23:17

大學重考人數增加 李家同：選填志願像賭馬是問題主因

2020-01-13 18:30

6年住校苦讀沒補習 嘉義山區女孩錄取台大

2020-01-13 09:54

趕大學甄選 多益測驗下月加場

2020-01-13 00:28

上千校系甄選要看英檢證明 多益首辦高中生專案考

2020-01-12 21:45

學測17日登場 新增行動電話完全關機規定

2020-01-12 16:02

沒補習上台大 靠2招多益考910

2020-01-10 23:07

大學甄選外加5500名額 留給原民、離島學生

2020-01-07 23:51

頂大都開缺！今年甄選多達5500離島、原民外加名額

2020-01-07 21:47

嘉女學生想當船長！4學生錄取台大交大海大

2020-01-07 16:57

家長團體籲指考名額占五成 柯文哲也支持

2020-01-06 21:06

單親清寒不失志氣 台南新化高中林宜君上台大

2020-01-06 18:16

新竹高商2學生經特殊選才獲大學青睞 創校史新紀錄

2020-01-06 16:00

教團盼大學甄選指考名額各半 籲各黨派支持

2020-01-06 14:16

補教業APCS課程標榜「頂大門票」 台師大畫清界線

2020-01-05 23:39

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29

腦麻希望入學 拚上台大數學系

2020-01-04 23:53

台大希望入學、特殊選才放榜 他腦麻愛科學上數學系

2020-01-04 16:43

弱勢生當志工回饋 錄取台大外文

2020-01-02 23:43
看更多

熱門文章

窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47

師大附中要求堅守「三不原則」 How哥失約公布英文指考成績

2020-01-16 10:42

考生注意！學測明登場 違反新規定恐錯失理想志願

2020-01-16 17:19

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

2月15補班又補課 教師工會抗議：畢業班要補什麼課？

2020-01-16 15:39

從小養豬、養牛 畜牧業第三代雙姝 錄取興大特殊選才

2020-01-16 07:26

央大、清大團隊 發現第一顆金星軌道內的小行星

2020-01-16 11:41

交大打造美感校園 重塑老舊建築展現理工美學風格

2020-01-16 11:12

清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲滅腫瘤

2020-01-16 11:08

四維高中10多年優良傳統 邀清寒學子圍爐必有這三項

2020-01-16 15:39

學習歷程檔案上傳「卡」 教部將強化諮詢輔導機制

2020-01-16 11:29

寫作教室／109學測 國寫考前素材包

2020-01-16 16:06

學測明後天登場 今年新增手機關機放臨時區

2020-01-16 11:35

近五成青少年除體育課以外不運動 董氏推運動舒壓

2020-01-16 11:50

大學學測明、後天登場 台東考場今開放看場

2020-01-16 16:48

每天花4小時換藥 「泡泡龍」考生不向命運低頭

2020-01-16 15:51

學測明後天登場 台南港明高中師生西港慶安宮祈福

2020-01-16 15:35

影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

2020-01-16 18:04

建功高中多功能社區共讀站 智能車、闖關遊戲進駐

2020-01-16 15:39

行動學習傑出教師這麼說 老師要下放教學權

2020-01-16 19:16

會考生活英語／【校園篇】 學生會選舉

2020-01-16 08:23

台灣實驗教育法向上延伸領先國際 實驗大學卻慢半拍

2020-01-16 10:11

偏鄉外籍英語教師在職研習 提高教學成效

2020-01-16 10:39

帶遊客品味台中在地文化！弘光陸生規劃燈會旅程獲獎

2020-01-16 13:03

高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

2020-01-16 16:48

學測台大特殊試場 9生使用單人教室

2020-01-16 16:09

私校工會調查：19大專不發年終獎金

2020-01-16 18:19

紐時賞析／美地科學界 9成博士是白人

2020-01-16 16:12

大學學測 考生看身障生考場設備

2020-01-16 15:20

盼今日台灣助明日香港 台大開課構思行動介入

2020-01-16 16:52

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

2020-01-17 02:26

紐時賞析／臉部辨識系統 有種族性別「偏見」

2020-01-16 11:02

成大跨國研究 氣候暖化造成昆蟲體型縮小

2020-01-16 17:20

高中生化身一日孫子 關懷弱勢長輩

2020-01-16 19:32

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

國際學術交流 宜蘭大學校長與泰國副總理同框

2020-01-16 17:24

學測注意保暖 手機未關至少扣3級分

2020-01-17 01:05

高教的100種可能 邀日韓對話 他催生實驗大學

2020-01-17 00:37

學習歷程檔案上傳卡卡 教部強化輔導

2020-01-17 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top