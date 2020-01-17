大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

大學學測今天第一天，考英文、國文（選擇）和社會。本報整理出十項應考重要資訊，提醒考生務必留意。

1.學測包括國文、英文、數學、社會、自然共5科，考生可自由選考。國文包含國文（選擇題）與國語文寫作能力測驗（簡稱『國寫』），國寫分節獨立施測。

2.考試時間：國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文考科與數學考科均為100分鐘，社會考科與自然考科均為110分鐘。

3.考試的預備鈴、開始鈴及結束鈴，統一以考場鈴（鐘）聲為準。預備鈴響前，監試人員進入試場發放題卷卡，考生均應立即離開試場。每節考試開始前 5 分鐘打預備鈴，預備鈴響時考生即可入場。

4.考生進入試場後，應確認除應試有效證件正本及應試物品外，其他所有物品均放置於臨時置物區。考生應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場應試並供監試人員查驗：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。

5.考生進入試場就座前，應確認鐘錶之鬧鈴功能均已關閉，取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），若考試鈴響後，發現考生之行動電話未完全關機，加重罰則。

6.109學年度考試簡章違規處理辦法，對於行動電話「完全關機」有清楚界定：指（1）完全關閉電源，以及（2）同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，二者都必須做到才符合「完全關機」。飛航模式、關機鬧鐘開啟等皆不符「完全關機」。當行動電話「未完全關機」被監試人員發現時，將扣減其該節成績最低為學測3級分，最高為全部成績。

7.考生就座後，應先確認抽屜中、桌椅下或座位旁均無不可攜帶入座之物品或未經檢查之個人醫療器材。如發現誤置者，應於考試開始鈴響前舉手請監試人員處理。考試開始鈴響後，若發現考生攜有不可攜帶入座之物品，除強制於該科考試期間，由監試人員保管該物品外，並依違規處置。若發現考生攜有不可攜帶入座之物品，並有明確使用之情事，加重罰則。

8.考生應按編定之試場及座位應試；考生就座後，應先確認座位標示單上之姓名、應試號碼及報考科目正確無誤，如有錯誤，應於考試開始鈴響前舉手請監試人員處理。

9.考試開始20分鐘後不得入場。考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答。如考生考試時發現試題本錯誤、缺漏、汙損或印刷不清時，應立即舉手請監試人員處理。考試結束鈴響畢，應即停止作答動作（含擦拭答案卷卡或加黑、增補標點文字等），雙手離開桌面，靜候監試人員處理。