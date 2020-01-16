台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

台大醫學系今年繁星推薦、個人申請的學測門檻，均要求國、英、數、自等4科頂標，但醫事人員養成計畫公費生只要求英、自均標，門檻降低很多。本報資料照片 分享 facebook

相對弱勢的原住民、偏鄉離島高中生，若透過一般甄選入學或考試分發，較不容易考取醫學、牙醫等熱門科系。

但若參加限定原住民、偏鄉離島高中生報名的衛福部醫事人員養成計畫公費生甄選，錄取機率高很多，招生簡章近日公告，今年13校的醫護類科共招收147人，最受矚目的醫學系8校招50人，學測英文、自然兩科均標，就有機會上台大等校醫學系。

「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」招生簡章規定，每人最多申請8校系，免報名費，填志願統一分發，第一階段要先通過學測英文、自然科檢定，再參加二階段面試，醫學、牙醫系要求這兩科至少均標，其他科系則只要求後標；學測占總分7成、面試占3成。

最受矚目的醫學系今年招50名，其中台大醫學系3名，開給原民、金門、澎湖考生各1名；陽明、馬偕、中山醫、中國醫、國防醫學系各5名、慈濟2名，去年首招的義守大學今年也招收20個公費生。牙醫系則招收27名，以高醫8人最多，成大、中山醫各招7名、北醫5名。

以台大醫學系為例，今年繁星推薦、個人申請的學測門檻都要求國、英、數、自等4科頂標，但醫事人員養成計畫公費生只要求英、自均標，門檻降低很多。但也因錄取機率相對高很多，養成計畫對考生有很嚴格的設籍規定及在當地受教育的年限。

以離島生為例（蘭嶼、綠島除外，另有規定），限設籍當地至報考當年至少連續6年，且於當地受高中職以下教育滿6年以上；此外，父母、祖父母、外祖父母等關係人其中之一要在該生出生日起至報考當年，於各該離島設籍未曾間斷者，才有報考資格。

偏鄉生報考資格設限也很嚴，限自出生起至報考當年，連續設籍於宜蘭、新北、桃園、新竹縣、苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏等13個縣市的部分醫療資源缺乏地區，並於該區受高中職以下教育滿6年以上者。

簡章規定，錄取生的修業年限，醫學、牙醫、藥學、物理治療（高醫除外）等系都是6年，護理、醫檢、職能治療及高醫物理治療系都是4年。畢業後受完訓練，服務年限與修業年限一樣，違約要依未服務年數比例，賠償4倍公費，醫學系最多要賠400萬元，且醫師證書要先由衛福部保管，即賠款前不得在外執業。