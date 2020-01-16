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窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市中正高中三年級女生蔡佩純，來自越南新二代清寒單親家庭，力爭上游的她以優異成績獲台大「希望入學」錄取機械工程學系；她很感謝相依為命的母親，即使窮到三餐不繼仍相互扶持。校長陸炳杉特別送了她一台筆記型電腦，鼓勵她勇敢邁進下一階段的學習。

蔡佩純來自於單親家庭，母親是越南人，為了教養孩子，咬緊牙關，獨力撐起家中經濟。她說，媽媽獨自在異鄉，謀生本來就不易，更何況要找一份可以養家的固定工作，更是困難重重，現在是臨時清潔工，只能依靠低收入戶補助生活。

雖然家裡很窮，佩純並沒有自怨自艾，老師也鼓勵她努力以教育脫貧，有知識傍身，這樣的能力誰也搶不走。她說，即使媽媽身上的錢只能買一碗小小的滷肉飯，母女兩人分著吃也很有滋味。

校方表示，蔡佩純在校獲得不少獎助學金，學校也積極尋求各界慈善團體協助，讓她無後顧之憂的求學。佩純也沒讓老師們失望，各科成績優異。這次在準備希望入學甄選過程中，一度苦於家中沒有電腦，之後在數學老師蔡宗佑協助下，順利完成所有的資料準備，台大「希望入學」推甄的資料，都是借用學校電腦打印出來。

校長陸炳杉自掏腰包贈送蔡佩純一台筆記型電腦，鼓勵她勇敢邁入下一階段的學習。這是蔡佩純一從小到大擁有的第一台電腦，她表示，來自清寒與單親家庭，是老師、同學們的陪伴，讓她能以更開闊的心面對逆境，謝謝大家！希望有朝一日，她能將機械工程專業知識帶回媽媽的故鄉越南，讓來自台灣的大愛，協助青年學子勇敢逐夢。

中正高中越南新二代清寒單親家庭女孩蔡佩純（左），錄取台大機械工程系，校長陸炳杉（...
中正高中越南新二代清寒單親家庭女孩蔡佩純（左），錄取台大機械工程系，校長陸炳杉（右）特別贈送一台筆記型電腦，鼓勵她勇敢邁進下一階段學習。圖／中正高中提供
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中正高中越南新二代清寒單親家庭女孩蔡佩純（右），錄取台大機械工程系，校長陸炳杉（...
中正高中越南新二代清寒單親家庭女孩蔡佩純（右），錄取台大機械工程系，校長陸炳杉（左）特別贈送一台筆記型電腦，鼓勵她勇敢邁進下一階段學習。圖／中正高中提供
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越南台大

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