考生注意！學測明登場 違反新規定恐錯失理想志願

13.3萬多人報考的學測明後兩天登場，大考中心提醒考生，今年新增規定，手機須完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。若發現未完全關機，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低3級分，最嚴重該科零分，考生可能因此錯失理想志願，千萬要注意。

今年學測報名人數雖較去年少5000多人，但近1.8萬名非應屆重考生，占總數近13.5%，創近年新高，比率6年內倍增，主因是學歷貶值，不乏就讀台、成、清、交等頂尖大學土木、藥學、職能治療等科系的在學生或畢業生，寧願重考念含金量較高的醫學等熱門校系。

學測第一天考英文、國文選擇題、社會，第二天考數學、國語文寫作能力測驗（國寫）、自然科。

大考中心提醒考生，今年應試時，一定要確保手機完全關機，不只要完全關閉電源，且同時要關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。有些手機於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、「定時開關機」設定等功能，須完全關閉才符合「完全關機」的規定。飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」。