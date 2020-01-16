高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

「大學入學考試中心學科能力測驗」17日登場，今天下午查看考場，高雄三個考區共有1萬4545名考生應試。高雄區有51名身心障礙考生，安排在13間試場。第一節考試時間為上午9點20分，請考生及陪考家長提早抵達試場準備。

高雄考區考場分別設在高師大、高師大附中、中正高中、鳳新高中、中山高中、左營高中、道明中學、雄中與雄女。

高雄（一）考區主任吳連賞表示，今年高雄考區身心障礙考生有51人，是最多的一次，試務單位安排身心障礙試場13間，包括妥瑞氏症、自閉症、視障、腦性麻痺、病弱等；其中24人各節均延長20分鐘；1名國寫、英文延長20分鐘；1名國寫延長20分鐘。試務單位提醒監考老師「三不」，不可發錯考卷、不可聊天、不可睡覺打太極拳。

高師大發言人王政彥提醒應考考生，各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生即可入場，但考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或作答，請特別注意。考試當日要提早出門，遲到超過20分鐘者，依試場規則無法進入試場應試。已進入試場應試者，考試開始後，60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。