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高雄考區考生1萬4545人 特殊考生51名歷來最多

2020-01-16 16:48聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「大學入學考試中心學科能力測驗」17日登場，今天下午查看考場，高雄三個考區共有1萬4545名考生應試。高雄區有51名身心障礙考生，安排在13間試場。第一節考試時間為上午9點20分，請考生及陪考家長提早抵達試場準備。

高雄考區考場分別設在高師大、高師大附中、中正高中、鳳新高中、中山高中、左營高中、道明中學、雄中與雄女。

高雄（一）考區主任吳連賞表示，今年高雄考區身心障礙考生有51人，是最多的一次，試務單位安排身心障礙試場13間，包括妥瑞氏症自閉症、視障、腦性麻痺、病弱等；其中24人各節均延長20分鐘；1名國寫、英文延長20分鐘；1名國寫延長20分鐘。試務單位提醒監考老師「三不」，不可發錯考卷、不可聊天、不可睡覺打太極拳。

高師大發言人王政彥提醒應考考生，各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生即可入場，但考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或作答，請特別注意。考試當日要提早出門，遲到超過20分鐘者，依試場規則無法進入試場應試。已進入試場應試者，考試開始後，60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。

今年學測對穿戴式裝置或行動電話規定特別嚴，考生進入試場就坐前，應取下穿戴式裝置包括智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等；並將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法將扣減該節成績最低為3級分、最高為全部成績。行動電話「完全關機」指完全關閉電源，以及同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。中山大學提醒，有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」，飛航模式、靜音模式等皆不符規定。

高雄（一）考區主任吳連賞表示，今年高雄考區身心障礙考生有51人，是最多的一次，試...
高雄（一）考區主任吳連賞表示，今年高雄考區身心障礙考生有51人，是最多的一次，試務單位安排身心障礙試場13間。記者徐如宜／攝影
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學測試卷答案卡已安全運至各考區。記者徐如宜／攝影
學測試卷答案卡已安全運至各考區。記者徐如宜／攝影
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學測前一天開放考生查看試場。記者徐如宜／攝影
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