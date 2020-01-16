學測明後天登場 台南港明高中師生西港慶安宮祈福

用LINE傳送

用LINE傳送

大學學科能力測驗17、18日兩天舉辦，台南市私立港明高中今天由劉春福校長、家長會許晉福會長帶領高三全體師生及行政團隊，前往西港慶安宮祈福，誠心祝禱期望高三同學應試時能保持平常心，展現最佳狀態，在慶安宮天上聖母與千歲爺的庇佑下，同學能夠平安健康、考試順利、締造學測佳績。

劉春福校長說，今天與會長、所有考生及老師、行政同仁，懷抱萬分虔誠的心情，祈求神明保佑，學測前給考生心靈安定的力量，特地準備別具意義的智慧蔥、包糕粽（包高中），更以手工麻吉象徵各科「滿級分」的好兆頭，祝福高三學生學測過程諸事（試）順利。

學測前夕，校長勉勵全體高三考生，心誠則靈，慶安宮神明會保佑每一位同學考出亮眼成績，順利申請心中理想的志願。

港明高中家長會許晉福會長暨全體委員，今天準備600個包子，祝福高三考生「包你學測創佳績」、「包你繁星皆上榜」、「包你申請全都上」，更提供「金榜題名煎餅」給全體高三生，期盼每位學子金榜題名、如願以償。