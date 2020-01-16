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大學學測 考生看身障生考場設備

2020-01-16 15:20攝影中心 記者許正宏／即時報導

109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，今天下午2時至4時開放考生查看身障生特殊試場，試務人員在台大身障考場示範各式應考的輔助工具，部份應試的桌面用磚頭墊高，配合身障輪椅的高度，而這次大考中心要求手機完全關機，違規者將會扣三級分。

109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，下午2時至4時開放考生查看身障生...
109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，下午2時至4時開放考生查看身障生特殊試場，試務人員在台大身障考場示範各式應考的輔助工具。記者許正宏／攝影
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109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，下午2時至4時開放考生查看身障生...
109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，下午2時至4時開放考生查看身障生特殊試場，試務人員在台大身障考場示範各式應考的輔助工具。記者許正宏／攝影
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109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，下午2時至4時開放考生查看身障生...
109學年度學科能力測驗將於17日至18日舉行，下午2時至4時開放考生查看身障生特殊試場，部份應試的桌面用磚頭墊高，配合身障輪椅的高度。記者許正宏／攝影
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身障台大

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