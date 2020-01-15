考生注意！109年學測驗周五登場 明天開放查看試場
109年學科能力測驗即將於本月17至18日舉行。大考中心今天表示，各考區分區「試場分配表」及詳細地點已於本月3日公布在大考中心網站，各分區考場學校將於16日下午2時至4時開放供考生查看試場。
大考中心表示，考生在考試當日務必攜帶簡章規定的應試有效證件正本之一，如國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，且於進入試場後配合監試人員查驗。若入場應試時未攜帶有效證件，且當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考區試務辦公室者，將扣減其該節成績1級分。
大考中心也表示，考生應考前務必詳閱試場規則以及違規處理辦法，包括一般事項、入場事項、作答事項以及離場事項等，避免因不小心違反規定而影響成績。其中，近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，考生務必留意相關規定，以免被扣減成績。
大考中心也表示，近日國內流感疫情持續升溫，已進入流行期，考生應注意身體保健及安全，儘量避免出入公共場所，以保持身心最佳狀態。17至18日因東北季風增強，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也涼，提醒考生適當增減穿著，又東半部地區及北部近山區降雨機率較高，當地考生請準備雨具備用。
留言