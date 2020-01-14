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大學學測周五登場 今年手機新規定一定要注意

2020-01-14 11:57聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

大學學測將在17及18日登場，考區辦公室提醒考生今年新增規定，手機必須完全關機，不能設定飛航模式或是關機鬧鐘、定時開關機設定功能等，只要發出任何響聲或震動，最重可扣減該考科全部成績，建議考生最好不要帶手機進考場。

考試前一天1月16日(星期四)下午2時至4時統一開放試場供考生查看座位，也提醒考生可以先行前往查看，以免考試當天找不到。

過去對手機的相關規定是「行動電話或穿戴式裝置不得隨身攜帶或發出聲響」，並沒有詳細規定，今年則規定「飛航、靜音、震動、關機模式但鬧鈴、震動、提示音功能未關閉」均屬於違規事項，考生入場時，應將手機置於臨時置物區，若於鈴響後被發現攜入座，將扣減二級分。被發現未完全關機者，最重可扣減全部成績。

今年考試方式維持五科自由選考，第一天(1月17日)上午英文，下午國文(選擇題)、社會；第二天(1月18日)上午數學，下午國語文寫作能力測驗(簡稱國寫）、自然。考試時間國文(選擇題)80分鐘、國寫90分鐘，英文及數學各100分鐘，社會及自然各為110分鐘。

此外，提醒考生務必攜帶有效證件參加考試，有效證件為國民身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照等正本，而學生證及無照片健保卡為無效證件。考生書寫答案卷，務必使用黑色墨水的筆，不得使用鉛筆，答案卡必須使用黑色2B軟心鉛筆畫記，修正液(帶)可使用於答案卷，但不得用於答案卡；另大象尺(或稱數學版模函數尺、數學圖形板模畫尺、創意簍空繪畫尺、幾何多功能尺)為違規禁用文具，提醒考生預先檢查應試文具。

大學學測將在17及18日登場。本報資料照片
大學學測將在17及18日登場。本報資料照片
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