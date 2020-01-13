6年住校苦讀沒補習 嘉義山區女孩錄取台大

嘉義市天主教輔仁中學9名參加特殊選才學生，日前分別錄取國私立大學，其中還有多名新住民、原鄉和偏遠地區學子，其中來自嘉義縣山區的陳靖雯，6年住校苦讀、完全沒補習、克制使用手機時間，錄取台大希望入學生命科學系終於圓夢；另一嘉義山區鄒族女孩楊心如，錄取聯合大學文化觀光產業學系，未來將行銷部落觀光。

輔仁中學特殊選才錄取名單還有，曾昱瑄錄取中山大學外國語文學系；楊詠菁錄取中正大學勞工關係學系；葉詠泓錄取台東大學文化資源與休閒產業系；張毓政亞洲大學資訊傳播學系、陳冠妏亞大視覺傳達設計系；鄭仕斌文化大學景觀設計學系；林明儒錄取國立海洋大學運輸科學管理學系。

「手機時間要克制！」陳靖雯說，住嘉義縣梅山鄉瑞里山區，她國中畢業就離鄉背井，到嘉義市輔仁中學住校、求學，求學期間所有學習資源都來自校園，每日生活規律，6點起床、晚上讀書到11或12點休息，雖然也會使用手機，但非常克制使用時間，求學歷程堅持夢想，這次獲得台大、海大兩大學錄取，將到台大就讀。

「完全靠學校資源讀書！」校長李國榮表示，陳靖雯國小住瑞里山區根本沒補習班，國中住校6年充分利用學校語文及生物等豐富學習資源，因為住校生活規律、少了通車時間，也少了電視、手機誘惑，她課餘積極參加營隊與校外競賽，屢創佳績，並積極擔任志工，展現逆境向上、服務利他的精神，是「逆境向上、堅持夢想」最佳表現。

「我要讓更多人認識鄒族文化！」楊心如從小在山區長大，對於文化觀光不陌生，進入輔仁後即立志朝觀光學系發展，學校紮實完善英語教育，讓她對開口說英語充滿了自信，她期許自己日後能用流利外語，向世界介紹、推廣原鄉部落文化，並帶領更多人到嘉義山區部落深度旅遊，認識部落原民文化。