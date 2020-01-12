上千校系甄選要看英檢證明 多益首辦高中生專案考

大學甄選入學名額增加，在台辦理多益測驗20年的忠欣公司表示，106學年起，每年都有超過1000個校系將英檢列為有利審查資料。忠欣公司今年2月16日首度為高中生加開一場多益測驗，讓他們趕在繳交備審資料前取得成績證明，超過兩萬人報考。有英文老師指出，近年學測英文命題和多益相似，適合一起準備。

忠欣公司統計，在台報考多益的高中生逐年增加，從2010年的1.6萬人，攀升到2015年的5.9萬人。該年後不對外公開報考人數，但每年高中生報考數都比前一年成長約15％。

忠欣公司說，多益每月舉辦一次，今年2月辦在23日，公告成績日期趕不上個人申請送交備審資料期程，故提早在同月16日加辦高中生專案考。他們分析，甄選入學是高中生踴躍報考的主因。越來越多家長認為往後求職也需檢附證明，鼓勵小孩高一就開始報考。

師大附中英文老師吳詩綺說，近年學測英文、高中英聽測驗命題強調素養、生活化，貼近國際檢定如多益、托福、雅思，適合一起準備。她舉例，英聽測驗需眼、耳並用，答題除要聽懂錄音帶內容，還需整合題幹描述的資訊，符合日常溝通情境。

吳詩綺說，大考英文的閱讀題、作文考法也改變，題幹更常出現圖片、圖表，且不再只是問「下列敘述何者為是」，而是要求分析圖中人物對某一議題的態度，或闡述自己的看法。

吳詩綺指出，學測難易度也與國際測驗差不多，她曾提供多益、托福考題給高三生練習，也鼓勵學生高一考中學托福測驗、高二考多益、高三考多益和托福紙筆測驗，了解自身學習情況。

建國中學英文老師劉家慧說，多益測驗也常來高中宣傳，例如直接把考場辦在建中、報名費少400元，吸引校內生報考。她提醒學生釐清需求再報考，例如想申請的大學科系會看英檢證明，或上大學後要申請大一免修英文、出國交換等；單次多益報名費1600元，也需考量家中經濟條件。